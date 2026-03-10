Processoperatör - Norrköping

Pokayoke AB / Processoperatörsjobb / Norrköping
2026-03-10


Om rollen
Som processoperatör har du en viktig roll i att hålla anläggningens produktion igång på ett säkert och effektivt sätt. Du ansvarar för att övervaka och styra olika processer samt se till att produktionen uppfyller uppsatta kvalitetskrav.
Arbetet är varierat och sker både från kontrollrummet och ute i anläggningen, därav är det meriterande med tidigare arbete från tidigare styrsystem via dator.
Målet är att bidra till en säker, stabil och effektiv produktion

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
I rollen som processoperatör kommer du bland annat att:

Följa och justera processernas drift för att säkerställa stabil produktion

Utföra ronderingar för att kontrollera att utrustning och processer fungerar som de ska

Kommunicera regelbundet med kontrollrummet via radio

Identifiera, felsöka och åtgärda enklare driftstörningar när de uppstår

Arbetstider
Skiftarbete som motsvarar dag/kväll/nattarbete.
Tjänsten är en heltidsanställning och arbetet följer kundens skiftsschema. Uppdraget beräknas starta i början eller mitten av april och pågå till slutet av augusti eller september. För rätt person finns möjlighet till förlängning.
Då tjänsten är ett sommarvikariat som ersätter ordinarie personal finns det tyvärr ingen möjlighet att ta ut semester under anställningsperioden.
Vem är du
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat

Känner dig bekväm med att arbeta i en industrimiljö

Har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor

Klarar av att arbeta på egen hand och fatta egna beslut när det behövs

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Har ett starkt säkerhetstänk och följer säkerhetsrutiner i arbetet

Meriterande
Bil och körkort

Truckkort

Har erfarenhet av arbete inom industri eller processindustri

Tekniska egenskaper inom IT

Så ansöker du
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
https://www.pokayoke.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7360967-1884509".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Sjötullsgatan 9 (visa karta)
602 28  NORRKÖPING

Arbetsplats
Pokayoke

Jobbnummer
9788557

