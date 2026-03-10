Processoperatör - Norrköping
Om rollen
Som processoperatör har du en viktig roll i att hålla anläggningens produktion igång på ett säkert och effektivt sätt. Du ansvarar för att övervaka och styra olika processer samt se till att produktionen uppfyller uppsatta kvalitetskrav.
Arbetet är varierat och sker både från kontrollrummet och ute i anläggningen, därav är det meriterande med tidigare arbete från tidigare styrsystem via dator.
Målet är att bidra till en säker, stabil och effektiv produktion
I rollen som processoperatör kommer du bland annat att:
Följa och justera processernas drift för att säkerställa stabil produktion
Utföra ronderingar för att kontrollera att utrustning och processer fungerar som de ska
Kommunicera regelbundet med kontrollrummet via radio
Identifiera, felsöka och åtgärda enklare driftstörningar när de uppstår
Arbetstider
Skiftarbete som motsvarar dag/kväll/nattarbete.
Tjänsten är en heltidsanställning och arbetet följer kundens skiftsschema. Uppdraget beräknas starta i början eller mitten av april och pågå till slutet av augusti eller september. För rätt person finns möjlighet till förlängning.
Då tjänsten är ett sommarvikariat som ersätter ordinarie personal finns det tyvärr ingen möjlighet att ta ut semester under anställningsperioden.
Vem är du
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat
Känner dig bekväm med att arbeta i en industrimiljö
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor
Klarar av att arbeta på egen hand och fatta egna beslut när det behövs
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har ett starkt säkerhetstänk och följer säkerhetsrutiner i arbetet
Meriterande
Bil och körkort
Truckkort
Har erfarenhet av arbete inom industri eller processindustri
Tekniska egenskaper inom IT
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
