Processledare, vikariat
2025-09-02
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Processledare, vikariatmed placering i Norrköping
Har du erfarenhet av att arbeta processorienterat och vill vara med och vidareutveckla en av våra viktigaste huvudprocesser? Gillar du att arbeta för att överbrygga organisationsgränser och vill se ett effektivt flöde där allas fokus ligger på att uppfylla kundens behov? Har du dessutom god förståelse för ett ständigt förbättringsarbete, då kan detta vara helt rätt tjänst för dig!
Att arbeta som Processledare på Sjöfartsverket
Vi söker nu en vikarierande Processledare som vill ta ett ledningsansvar för huvudprocessen Utveckla och tillhandahålla farleder. Ansvaret för farleder ligger på Infrastrukturavdelningen och innefattar att förbättra farleder i syfte att möta nya behov, men också att vidmakthålla farleder utifrån de befintliga behoven.
Som processledare blir du en nyckelperson i affärsområde Bygg och Teknik och ingår i ledningsgruppen tillsammans med de chefer som försörjer processen med resurser. Processens kunder är många - alltifrån Sjöfartsverkets egna lotsar som behöver säkra förutsättningar till sjöss, till fritidsbåtägare i skärgården och hamnar som köper utmärkningstjänster.
Ditt uppdrag är att analysera, utveckla och följa upp processen med fokus på ständiga förbättringar. Det innebär bland annat att mäta effektivitet och kundnöjdhet, göra justeringar där det behövs samt leda ett förbättringsteam för processen. Du ansvarar för att hålla processkartan uppdaterad och att anpassa processen utifrån förändringar i omvärlden och i dess gränssnitt. På sikt kan arbetet även innebära en mer omfattande analys som leder till en omarbetning av delar av eller hela processen.
I rollen ingår exempelvis även följande arbetsuppgifter:
Månads- och tertialrapportering av processrelaterade mått
Dokumentation och visualisering av processen i ett nytt ledningssystem, samt stöd i implementeringen av detta
Uppdatering, revidering och framtagning av processdokument tillsammans med verksamheten
Redaktörskap för nytt intranät samt samordning av avvecklingen av befintligt intranät för Infrastrukturavdelningen
Den grundläggande uppgiften som processledare är att samla verksamheten kring ett gemensamt kundfokus, driva förbättringsarbete och verka för att kundernas behov tillgodoses på ett resurseffektivt sätt.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Processledare krävs att du har flerårig, dokumenterad erfarenhet av arbete med process- och flödesorientering i en större organisation. Du har även akademisk examen inom för tjänsten relevant område som exempelvis verksamhets- och kvalitetsutveckling, alternativt motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt och som vi bedömer likvärdig. Om du har motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt, beskriv gärna detta i din ansökan för att vi ska kunna göra en bedömning. Du har även god förmåga att uttrycka dig på svenska samt engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av TQM, LEAN eller Six-sigma .
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som ser värdet av delaktighet i processarbetet. Du är analytisk, kan strukturera och presentera data på ett pedagogiskt sätt och använder dialog som ett självklart verktyg i samarbetet med andra. Rollen kräver gott självledarskap och förmåga att prioritera utifrån helheten. Du driver arbetet självständigt och motiverar andra genom tydlig kommunikation och ett inspirerande förhållningssätt.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller ett vikariat från och med 2025-11-01 dock längst till och med 2027-03-01.
Intervjuer kommer att hållas via Skype med start v.39.
Upplysningar:
Affärsområdeschef Bygg och Teknik Johan Winell, 010-478 49 27 eller johan.winell@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Peter Hellberg, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Publiceringsdatum2025-09-02
Registrera din ansökan senast den 21 september 2025.
Diarienummer: 25-04787
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
Affärsområdeschef Bygg och Teknik
Johan Winell johan.winell@sjofartsverket.se 010-478 49 27
