Processledare till strategisk satsning: eget läkemedelslager
2025-12-30
Vill du vara med och bygga upp Region Östergötlands nya läkemedelslager i egen regi och bidra till en säker, effektiv och hållbar läkemedelsförsörjning för våra sjukhus? Läkemedelscenter söker en processledare som vill ta en nyckelroll i denna viktiga satsning.
Tillsammans bygger vi framtidens läkemedelsförsörjning i Region Östergötland.
Vårt erbjudande
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Publiceringsdatum2025-12-30
Som processledare för regionens nya läkemedelslager får du en central roll i att etablera och utveckla verksamheten inför driftstarten som planeras till februari 2028.
Arbetet är både strategiskt och operativt - du blir en viktig länk mellan planering, drift och kvalitetssäkring. Du kommer arbeta i nära samverkan med enhetschefer, verksamhetschef, projektledare och medarbetare vid regionens tre sjukhus.
Placeringen är huvudsakligen på Universitetssjukhuset i Linköping (US), men arbete förekommer även på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) och Lasarettet i Motala (LiM).
Du leder uppbyggnaden från planering till driftstart och säkerställer att verksamheten uppfyller krav för sjukhusapotek och stödjer regionens mål om säker och effektiv läkemedelsförsörjning.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
Samarbeta med projektledaren som tar fram mål, tidplan och projektstruktur för lageruppbyggnaden.
Säkerställa att verksamheten uppfyller relevanta lagar, föreskrifter och krav för sjukhusapotek.
Delta i framtagande av processer, rutiner och kvalitetssystem inför driftstart.
Bidra i framtagande av process- och flödeskartor för lagerfunktioner, inklusive mottagning, orderhantering, distribution och returflöden.
Säkerställa logistiska och regulatoriska förutsättningar för godkännande av verksamheten.
Vara primär kontaktpunkt gentemot funktioner som sortimentsstyrning, IT, fastigheter, transport och logistik.
Koordinera samarbetet mellan berörda sjukhus för att skapa gemensamma arbetssätt och rutiner.
Bidra i kravställning och testning av IT-lösningar för lagerstyrning.
Medverka i rekrytering, bemanningsplanering och introduktion av personal.
Samverka med enhetschefer, verksamhetschef och projektledare inom Läkemedelscenter kring roller, resurser och prioriteringar.
Följa upp projektets framdrift mot mål, tidplan och aktivitet samt rapportera till styrgrupp/enhetschef.
Dagligt driftansvar och arbete i driften när lagerverksamheten driftsatts.
Identifiera förbättringsområden och bidra till långsiktig utveckling av regionens läkemedelslogistik.
Arbetsgrupp
Läkemedelscenter i Region Östergötland är en växande och dynamisk verksamhet med ett brett uppdrag inom läkemedelsområdet. Under de senaste åren har vi utvecklats kraftigt - både i omfattning och ansvar. Vår målbild är att vara en effektiv, flexibel, nyskapande och kunskapsbaserad läkemedelsorganisation som bidrar till en säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i hela regionen.
Verksamheten består sedan 1 oktober 2025 av tre enheter - klinisk farmakologi, sjukvårdsfarmaci och sjukhusapoteket - med cirka 90 engagerade medarbetare: administratörer, apotekstekniker, farmaceuter och läkare. Läkemedelslagren kommer drivas inom enheten sjukhusapoteket, där vi planerar att utöka med cirka 20 medarbetare.
Vi verkar i nära samarbete med regionens lager- och transportorganisation samt våra kollegor inom hela Läkemedelscenter.
Hos oss blir du en del av ett starkt team med gemensamt fokus på säker och hållbar läkemedelsanvändning.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och öppenhet - vi uppmuntrar idéer, delaktighet och ansvarstagande. Vi tror att trivsel och arbetsglädje går hand i hand med kvalitet, och vi vill att du ska känna stolthet i att bidra till en välfungerande läkemedelsförsörjning för hela Region Östergötland.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad apotekare/receptarie, gärna med flera års yrkeserfarenhet, och med god kännedom om regelverk för sjukhusapotek. Du har erfarenhet av processledning, kvalitetsarbete eller förbättringsarbete inom apoteksverksamhet eller läkemedelsförsörjning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från logistik, lagerstyrning eller processutveckling i större organisationer.
Som person har du ett helhetsperspektiv, är strukturerad och kommunicerar tydligt, och du trivs med att skapa goda samarbeten. Du har förmåga att hantera olika perspektiv och intressen, och du drivs av att bidra till en verksamhet i utveckling.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Klinisk farmakologi Kontakt
Verksamhetschef/Överläkare Linda Myllymäki linda.myllymaki@regionostergotland.se 010-1037745 Jobbnummer
9665668