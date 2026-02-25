Processledare till funktionsstöd
2026-02-25
Vill du bidra till att skapa en verksamhet där varje brukare får rätt stöd utifrån sina individuella behov? Vi söker en noggrann och självgående kollega som vill ta huvudansvaret för vår resursfördelningsmodell - en central funktion för att säkerställa kvalitet, transparens och rättvis ekonomisk tilldelning inom verksamheten.
Om arbetsplatsen
Utvecklingsenheten befinner sig på vackra Maria Park och enhetens uppdrag är bland annat att säkerställa att man inom avdelningen arbetar systematiskt och långsiktigt med förvaltningens prioriterade områden inom funktionsstöd.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att genomföra årliga mätningar på individnivå utifrån fastställda parametrar för att säkerställa att resultaten leder till välgrundade beslut. Genom att självständigt planera, genomföra och följa upp mätprocessen, med stöd av ett digitalt registreringsverktyg, blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa stabilitet och utveckling.
Du leder hela processen från start till mål - från planering till rapportering - och arbetar nära ledningsgruppen för att kontinuerligt utveckla metoden i takt med verksamhetens behov och förändringar i omvärlden.
I rollen ansvarar du för att planera och genomföra årliga behovsmätningar enligt fastställda parametrar och vid behov utföra kompletterande mätningar. Du registrerar och dokumenterar resultaten i vårt digitala verktyg och tar ett helhetsansvar för bedömningsprocessen, där du samtidigt driver utvecklingsarbetet i nära dialog med ledningsgruppen. Du säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer, och du bidrar med analyser och underlag som stöd i avdelningens ekonomiska fördelning. Arbetet omfattar även metodutveckling, där du analyserar mätningarnas effekter och arbetar med att förbättra instruktioner, mallar och stödmaterial.
I uppdraget ingår också att ge analysstöd genom att identifiera risker, mönster och utvecklingsområden. Du fungerar som superuser i det digitala systemet och deltar i utvecklingsdialoger med systemleverantören. Kvalifikationer
Du behöver vara utbildad arbetsterapeut, stödpedagog eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket god kunskap om funktionsnedsättningar och hur dessa kan uttryckas i vardagen. Med erfarenhet av pedagogiska arbetssätt har du förmåga att förklara, förtydliga och motivera på ett tydligt och respektfullt sätt. Du har också en god förståelse för yrkesroller som stödpedagog, arbetsterapeut eller andra närliggande funktioner.
I ditt arbete kan du se saker ur flera perspektiv och göra objektiva bedömningar. Du har en stark analytisk förmåga, är nyfiken och har ett "grävande" förhållningssätt som hjälper dig att hitta relevanta bakomliggande orsaker. Du arbetar mycket självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du är trygg i dig själv och i din professionella roll. Dessutom har du förmåga att utmana, ställa frågor och aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du har pondus och står tryggt i dina bedömningar, samtidigt som du är utforskande, nyfiken och noggrann i ditt arbetssätt. Du vågar utmana när det behövs och driver utvecklingen framåt med ett konstruktivt fokus. Med förmågan att se helheten och växla perspektiv bidrar du till välgrundade beslut. Du är dessutom strukturerad och trivs med att arbeta självständigt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan. Intervjuer kommer att ske under vecka 12 och 13. Löpande urval sker.
Sista dag att ansöka är 2025 03 11
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Helsingborgs stad Kontakt
Utvecklingschef Funktionsstöd
Jeccica Linde jeccica.linde@helsingborg.se 042 - 10 47 91 Jobbnummer
