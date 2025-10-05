Processledare till enheten Utveckling och anläggning
2025-10-05
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Publiceringsdatum2025-10-05Arbetsuppgifter
Vi söker en processledare till enheten Utveckling och anläggning på Avfallsavdelningen. Du kommer att ansvara för stöd avseende miljö- och tillståndsfrågor kopplat till våra återvinningscentraler, dagvattenhantering på återvinningscentraler och lakvattenanläggning på Brudaremossen. Dessutom kommer du att stötta med din miljökompetens i utredningar och utvecklingsprojekt. I arbetet ingår att årligen upprätta miljörapporter, kontakter med tillsynsmyndigheten, stötta med riskanalyser, anmälningsärenden mm.
Dina övriga arbetsuppgifter kommer bestå av att samordna vårt förberedande arbete avseende avfallshantering inför samhällskriser samt att genomföra utredningar och mindre projekt för att öka sortering, återanvändning och förebyggande av avfall i staden. Arbetet innebär även omvärldsbevakning och kan variera beroende på vilka uppdrag vi får från politiken, förändrade lagkrav och utveckling i avfallsbranschen och omvärlden.Om företaget
På enheten Utveckling och anläggning arbetar vi bland annat med framtagning av avfallsföreskrifter, långsiktiga planer, avfallsstatistik, byggprojekt på avdelningens anläggningar, miljötillstånd, utredningar och utvecklingsprojekt samt processledning inom områdena nedlagda deponier, biologisk behandling och förebyggande av avfall. Enheten ska aktivt påverka omställningen till ett hållbart samhälle genom att driva uppdraget och processer som bidrar till förvaltningens och stadens mål. På enheten arbetar 12 medarbetare och arbetet präglas av ett gott samarbetsklimat där vi stöttar varandra och nyttjar varandras styrkor och drivkrafter.
Enheten tillhör avdelningen Avfall som ansvarar för insamling och behandling av avfall under kommunalt ansvar och stadens nedlagda deponier.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning motsvarande master alternativt kandidatexamen med naturvetenskaplig inriktning.
Kunskaper inom miljölagstiftning är ett krav.
Kunskaper inom avfallshantering och avfallsförebyggande är meriterande.
Erfarenheter av kommunikativt arbete är meriterande.
Vi ser att du har ett samarbetsinriktat, strukturerat och kommunikativt arbetssätt då du kommer att ansvara för miljöstödet till våra anläggningar och avdelningen i stort. Vidare ser vi att du har en förmåga till helhetssyn i ditt arbete för att till exempel arbeta i utredningar och mindre projekt med utveckling av insamling, återanvändning och förebyggande av avfall.
Du trivs när du får arbeta självständigt samt är skriftligt och muntligt kommunikativ avseende ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
