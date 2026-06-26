Processledare till arbetsmarknadsprojekt Gröna Huset
Eslövs kommun, Arbetsmarknadsenheten / Behandlingsassistentjobb / Eslöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Eslöv
2026-06-26
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Vill du göra verklig skillnad för människor på väg mot arbete eller studier?
På Gröna huset får du möjlighet att kombinera individnära stöd med meningsfulla aktiviteter och samverkan mellan flera myndigheter. Tillsammans med engagerade kollegor blir du en viktig del i att skapa förutsättningar för deltagarnas nästa steg mot ett hållbart arbetsliv.
Tjänsten är ett vikariat/projektanställning på 75 procent under sex månader, med möjlighet till förlängning, och har placering i centrala Hörby.
Ditt uppdrag
Som processledare är du ett stöd för deltagare som behöver stärka sin väg mot arbete eller studier. Du arbetar både individuellt och i grupp, där du motiverar, coachar och stöttar deltagarna utifrån deras unika behov och förutsättningar.
Tillsammans med dina kollegor planerar och leder du aktiviteter som bidrar till utveckling, delaktighet och ökad självtillit. I uppdraget kan det även ingå att följa med deltagare till vårdbesök eller andra viktiga kontakter. Du dokumenterar deltagarnas processer och samverkar med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer för att skapa bästa möjliga stöd.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, studie- och yrkesvägledning eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av socialt arbete eller liknande verksamhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Erfarenhet av dokumentation och administrativa arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du:
Har kunskap om målgruppen och erfarenhet av arbete med social problematik samt psykisk eller fysisk ohälsa.
Har erfarenhet av att leda gruppaktiviteter.
Är kreativ och tycker om att utveckla aktiviteter som engagerar och motiverar.
Har god administrativ förmåga och vana att dokumentera.
Är det här du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som skapar förtroendefulla relationer och möter människor med respekt, lyhördhet och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du uppskattar samarbete, bidrar till ett positivt arbetsklimat och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-06-26Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 19 augusti och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Lön mellan 36 000 och 44 300 kr beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Löneintervall: Mellan 36 000 och 44 300 kr
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse , upphör: 2027-02-28 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333742 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
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241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Biträdande enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Umihana Rasovic umihana.rasovic@eslov.se Jobbnummer
9980770