Processledare Teknikcollege Västerbotten
2026-04-24
Vill du bygga framtidens kompetensförsörjning för industrin i Västerbotten?
Nu söker vi en Regional processledare Teknikcollege Västerbotten.
Vår region är en av de mest expansiva i landet. Samtidigt ökar trycket på industrin. Företagen behöver ställa om till mer hållbara produktionslösningar, hitta rätt kompetens och bygga nätverk för framtiden. Här spelar IUC Norr en viktig roll.
På IUC Norr arbetar vi nära industriföretagen för att omsätta behov till konkreta insatser - från analys till genomförande. Vi bygger strukturer, driver projekt och skapar samverkan som stärker företagens konkurrenskraft här och nu, och på lång sikt.
Vi har kommit långt i etableringen av Teknikcollege Västerbotten och planerar nu för uppstart - parallellt med att beslut om finansiering inväntas söker vi nu en Regional Processledare som vill vara med i starten av bildningen av Teknikcollege Västerbotten och omsätta detta i konkreta projekt tillsammans med industrin och våra samarbetspartners.
Teknikcollege är en nationell samverkansmodell initierad av Industrirådet där industriföretag, utbildningsanordnare och offentlig sektor tillsammans utvecklar utbildningar som möter industrins behov. Läs mer om Teknikcollege på www.teknikcollege.se
Om jobbet
Det här är rollen för dig som vill göra verklig skillnad. Som regional processledare på IUC Norr får du en nyckelposition i utvecklingen av industrin i norra Sverige - där utbildning möter näringsliv och där rätt kompetens är avgörande för konkurrenskraft.
I uppstarten har du huvudansvar för att processleda etableringen av Teknikcollege Västerbotten. Det innebär att du fungerar som en samlande kraft och driver arbetet framåt genom att ena näringsliv, utbildningsaktörer och offentlig sektor kring en gemensam riktning - från etablering till långsiktig drift.
Rollen kombinerar utvecklingsarbete, projektledning och samverkan - både strategiskt och operativt. Du verkar i flera sammanhang: lokalt i Västerbottens kommuner, regionalt i länet och nationellt inom Teknikcollege, i nära samspel med andra regioner och aktörer.
Du är direkt underställd vd för IUC Norr och arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen för Teknikcollege Västerbotten. Rollen innebär ett nära samarbete med företag, kommuner, region, universitet och utbildningsanordnare, liksom med andra processledare inom Teknikcollege Sverige. Du ingår i IUC Norrs projektverksamhet och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, beroende på uppdragets karaktär. Tjänsten innebär resor lokalt, regionalt och nationellt.
Ditt uppdrag är att bygga en långsiktig och hållbar struktur i två av Sveriges viktigaste samverkansplattformar för industrins utveckling - IUC och Teknikcollege. Du bygger inte bara en struktur - du bidrar till att fler väljer industrin och att företagen får rätt kompetens för att växa.
I arbetet ingår bland annat att:
• leda etableringen av Teknikcollege Västerbotten - strategiskt och operativt
• ansvara för budget, uppföljning och rapportering till finansiärer
• bygga och utveckla samverkan mellan företag och utbildningsaktörer
• driva kommunikation, påverkansarbete och synlighet för Teknikcollege
• kartlägga kompetensbehov och bidra i ansöknings- och granskningsprocesser
• planera och genomföra möten, workshops och aktiviteter
• vara regional kontakt gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Vem är du?
Du är en initiativtagare med driv och struktur. Du trivs i miljöer där många aktörer samverkar och där du får vara navet som får saker att hända.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
erfarenhet av projektledning, samordning eller utvecklingsarbete
vana att arbeta i samverkan mellan flera aktörer
förmåga att driva arbete från idé till genomförande
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta ansvar för framdrift och resultat i komplexa uppdrag. Rollen kräver att du är trygg i att arbeta självständigt, fatta beslut och skapa struktur i nya sammanhang.
Du har god förståelse för hur industrins kompetensbehov och utbildningssystemet hänger ihop, genom erfarenhet eller utbildning.
Relevant akademisk utbildning är meriterande, exempelvis inom industriell ekonomi, samhällsvetenskap, HR eller utbildningsvetenskap, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss arbetar du mitt i den industriella utvecklingen i norra Sverige. Du blir en del av ett sammanhang där vi tillsammans med företag och partners får saker att hända.
Vi erbjuder:
• ett arbete där du bidrar till industrins och regionens utveckling
• ett starkt nätverk av företag, experter och samverkansparter
• projekt med tydlig koppling till verkliga behov och framtida utmaningar
• stora möjligheter till ansvar och egen utveckling
• en samarbetsinriktad miljö där vi lär av varandra
Hos oss arbetar vi utifrån våra värdeord: framsynta, trovärdiga och relationsskapande.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: Skellefteå
Körkort: B-körkort krav
Ansökan: Skicka CV och en kort beskrivning av ditt intresse för rollen till hej@iucnorr.se
Frågor om tjänsten: Maria Enholm, vd IUC Norr, maria.enholm@iucnorr.se
Sista dag att ansöka är 17 maj 2026
Intervjuer planeras genomföras med start under vecka 22.
Vi har redan etablerade samarbeten i denna rekrytering och har därför inget behov av ytterligare erbjudanden från rekryteringsföretag eller annonsleverantörer och undanber oss vänligen från kontakt kring detta.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Skicka CV och en kort beskrivning av ditt intresse för rollen till hej@iucnorr.se
