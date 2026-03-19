Processledare och verksamhetsutvecklare för kraftsystemet
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-03-19
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Svenska kraftnät använder processer som verktyg för att skapa tydlighet och enhetliga arbetssätt. I den här rollen får du möjlighet att bredda din kunskap om kraftsystemet samtidigt som du kan förbättra metoderna för processutveckling och förändringsledning.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Tjänsten innebär att vara processledare för processen Designa och dimensionera elsystemet, genom vilken Svenska kraftnät utifrån omvärldsinformation systematiskt analyserar elsystemet för att identifiera behov av förändringar och åtgärder. Processens leverans är interna beställningar av anläggningsinvesteringar, systemåtgärder och elmarknadsåtgärder. Arbetet innefattar att stötta organisationen till att utveckla det tvärfunktionella arbetet i syfte att effektivisera och jobba mer proaktivt med förändringsbehov för elsystemet. Till hjälp finns ett processteam med expertkunskap inom olika delar av verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• identifiera och analysera behov av förbättringar i arbetssätt/process samt bereda beslutsunderlag till processägare och processråd.
• leda aktiviteter för att ta fram förbättringsförslag för processen och verksamheten.
• utveckla och förvalta processkartor, processbeskrivningar, som stöd till verksamheten.
• bistå chefer med förändringsledning och förankring av beslutade processförändringar
• coacha och handleda chefer och medarbetare i att implementera processen
• delta operativt i arbetet för att få till implementeringen av det nya arbetssättet
• ta fram årlig utvecklingsplan för processområdet och leda arbetet i processteamet.
Rollen innebär att navigera inom flera verksamhetsområden för att hitta det gemensamma arbetssättet som skapar värde för Svenska kraftnät. Du kan bidra med att lyssna in, reflektera och skapa samsyn för det gemensamma arbetssättet samt bidra med utvecklingen av processarbete inom Svenska kraftnät i ett större perspektiv.
Du kommer att tillhöra enheten Investeringsplanering som har en rad olika funktioner: Beställarrepresentanter för anläggningsinvesteringar, Civil beredskap för Kraftsystemutveckling, portföljfunktionen för anläggningsinvesteringar samt ett team av projektledare för verksamhetsprojekt samt processledare.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är självgående och som vill vara med och forma framtidens kraftsystem. Du arbetar strukturerat och resultatorienterat, och driver utvecklingsinitiativ med tydlig riktning och hög kvalitet. Med din lyhördhet och förmåga att bygga relationer skapar du samsyn och engagemang i komplexa processer. I rollen väger du hänsynstagande högt och tar initiativ och får saker att hända.
Vidare har du:
• civilingenjörsexamen med relevant inriktning, exempelvis elkraft, energisystem, industriell ekonomi, teknisk fysik alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
• dokumenterad arbetslivserfarenhet inom processledning/förändringsledning
• goda kunskaper i Officepaketet.
Du talar och skriver svenska flytande.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• flera års erfarenhet av arbete med elnäts- eller elmarknadsfrågor
• certifiering inom processutveckling
• arbetat med process- och förändringledning inom större och/eller komplex organisation
• ledarskapserfarenhet, exempelvis teamledare, projektledare eller chef
• erfarenhet av processmodelleringsverktyg, tex Sparx.
Bra att veta
•
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås
•
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
•
Resor förekommer i denna tjänst
•
Sista ansökningsdag 12 april , vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
•
Tjänsten är en tillsvidareanställning
•
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Christoffer Börefelt 010-475 8207, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare ,Johanna Kollander 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9808459