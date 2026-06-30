Processledare Incident Problem Request | Tekniska verken
Experis AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-30
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Brinner du för processer och vill till en roll där du får vara med och bygga, utveckla och förbättra arbetssätt i praktiken? Hos Tekniska verken får du en central roll med stort eget ansvar, där du arbetar med att utveckla ITSM-processer som stärker vår leveransförmåga och användarupplevelse! Detta är en nyetablerad roll där du får möjlighet att påverka på riktigt - från daglig incidenthantering till långsiktigt förbättringsarbete.
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Hos oss blir du en del av något större
Vi på Division Digitalisering befinner oss i en intensiv och spännande förändringsresa. Vi bygger upp nya förmågor, utvecklar moderna arbetssätt och formar en digital organisation som möter framtidens krav på säkerhet, skalbarhet och innovation. En central del i denna resa är att ta hem och vidareutveckla stora delar av vår IT.
Det här är en resa i rörelse! Här får du vara med och sätta strukturer, påverka teknikval och bygga långsiktigt hållbara lösningar i en miljö där tempot är högt, ambitionerna stora och lagkänslan stark. För dig innebär det en unik möjlighet att komma in i ett tidigt skede och låta dina idéer bli en kraft som driver hela verksamheten framåt.
Rollbeskrivning
I rollen som Processledare får du en nyckelposition i vår utvecklingsresa mot en mer modern och tjänstebaserad IT-organisation, där stabil leverans, hög tillgänglighet och effektiv incidenthantering är avgörande för vår framgång. För att lyckas arbetar vi inte bara utifrån etablerade ITIL-principer - vi gör det med ett pragmatiskt förhållningssätt där arbetssätt anpassas efter verksamhetens behov. Vi utvecklar nu våra ITSM-processer i nära samspel med agila arbetssätt och ett tjänstefierat IT-erbjudande, med målet att stärka användarupplevelsen och leverera kvalitet i varje led.
Du ansvarar för att leda och vidareutveckla processerna inom Incident, Problem och Request - och säkerställer att de fungerar i praktiken. I nära samarbete med servicedesk, teknikteam, leverantörer och verksamheten ser du till att flöden är effektiva, tydliga och skapar verkligt värde. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete. Du sätter riktningen för ITSM-processerna samtidigt som du kliver in och leder i skarpa lägen, exempelvis vid större incidenter där du agerar Incident Manager och säkerställer struktur, koordinering och snabb återställning.
Rollen i korthet:
Ansvara för och vidareutveckla ITSM-processer inom incident, problem och request
Arbeta operativt i processerna (t.ex. vid major incidents, prioritering, koordinering)
Säkerställa effektiva flöden mellan servicedesk, teknikteam och verksamhet
Analysera incident- och ärendedata för att identifiera förbättringsområden
Driva rotorsaksanalyser och förbättringsinitiativ
Säkerställa tydliga arbetssätt, roller och eskalationsvägar
Tjänsten är placerad på Tekniska verkens huvudkontor centralt i Linköping.
Din profil och bakgrund
Vi söker dig som trivs i en roll där du både får sätta struktur och processer, leda arbetet och samtidigt vara operativ i vardagen. Du har ett öppet och nyfiket sinne, ett pragmatiskt förhållningssätt och kan hålla huvudet kallt i pressade situationer. För att lyckas i rollen ser vi att du är duktig på att skapa framdrift och förtroende i samarbetet med både IT-divisionen och verksamheten. Du följer upp, skapar lärande över tid och drivs av att förbättra arbetssätt så att de fungerar i praktiken.
Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har:
Erfarenhet av Incident och Problem Management i praktiken
God förståelse för ITIL och hur ramverket tillämpas i verkligheten
Vana av att arbeta datadrivet och driva förbättringsarbete
Förståelse för hur servicedesk, drift och plattform samverkar
Vidare är flytande svenska och engelska i tal och skrift även ett krav. Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet kommer bakgrundskontroll genomföras på slutkandidat. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Vårt Erbjudande till dig
Hos oss blir du en del av en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, där teknikens utveckling har en direkt och märkbar påverkan på människors vardag. Tillsammans bygger vi en digital miljö där stabilitet möter innovation, där struktur möter mod och där teknik blir en verklig kraft i verksamheten. Vi söker dig som motiveras av att ta initiativ, driva frågor framåt och vara med och forma helheten.
Hos oss får du:
Vara med i en strategisk förändringsresa där du kliver in i ett tidigt skede och bidrar till att forma vår nya IT- och digitaliseringsförmåga
Ett tydligt mandat att påverka arbetssätt, strukturer och teknikval i en organisation där beslut fattas nära verksamheten
Arbeta i en miljö där stabilitet möter innovation, i ett viktigt och hållbart samhällsuppdrag
Låter det här intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med våra rekryteringskonsulter Anki Snis på anki.snis@se.experis.com
och Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
.
Vi har semester v.28-32 men uppmuntrar dig att visa ditt intresse redan nu och lägga in din ansökan under tiden. Du kan förvänta dig återkoppling från v.33.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tekniska verken
Tekniska verken är en samhällsbärande aktör som varje dag möjliggör ett fungerande och hållbart liv för invånarna i regionen. Genom att säkra allt från energi och vatten till återvinning och digital infrastruktur skapar vi trygghet, livskvalitet och samhällsviktiga tjänster till hundratusentals invånare och företag i regionen - varje dag. Läs mer: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Linköping (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken Kontakt
Contact
Ann-Catrine Snis ann-catrine.snis@se.experis.com 0703775969 Jobbnummer
9985743