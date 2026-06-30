Processledare Change Release Configuration | Tekniska verken
Experis AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-30
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa struktur i förändring - utan att bromsa utvecklingstakten? Hos Tekniska verken får du en central roll där du utvecklar och driver change- och releaseprocesser som möjliggör en modern, effektiv och kontrollerad IT-leverans. Det här är en roll med stort inflytande där du får vara med och forma arbetssätt som gör verklig skillnad - från hur förändringar planeras till hur de genomförs i praktiken.
Du en del av något större
Vi på Division Digitalisering befinner oss i en intensiv och spännande förändringsresa. Vi bygger upp nya förmågor, utvecklar moderna arbetssätt och formar en digital organisation som möter framtidens krav på säkerhet, skalbarhet och innovation. En central del i denna resa är att ta hem och vidareutveckla stora delar av vår IT.
Det här är en resa i rörelse! Här får du vara med och sätta strukturer, påverka teknikval och bygga långsiktigt hållbara lösningar i en miljö där tempot är högt, ambitionerna stora och lagkänslan stark. För dig innebär det en unik möjlighet att komma in i ett tidigt skede och låta dina idéer bli en kraft som driver hela verksamheten framåt.
Rollbeskrivning
I rollen som Processledare för Change, Release och Configuration får du en nyckelposition i vår fortsatta utveckling av en modern IT-leverans, där förändringstakt, stabilitet och kontroll behöver balanseras på ett hållbart sätt. Rollen är nyetablerad och har ett särskilt fokus på Change och Release, där du säkerställer att förändringar genomförs på ett strukturerat, kontrollerat och effektivt sätt - utan att bromsa utvecklingstakten.
Du ansvarar för att utveckla och styra processerna inom Change, Release och Configuration, med målet att skapa tydlighet, spårbarhet och rätt risknivå i förändringsarbetet. Samtidigt arbetar du aktivt för att säkerställa att processerna är pragmatiska, effektiva och anpassade till moderna arbetssätt.
Arbetet sker i nära samspel med agila team, plattformsfunktioner, CI/CD-flöden och ett tjänstebaserat arbetssätt, där ITIL-processer kontinuerligt utvecklas för att stödja leveransen snarare än att skapa onödig komplexitet. Du verkar i gränslandet mellan struktur och flexibilitet, och säkerställer att förändringsflödena fungerar i praktiken och är väl integrerade i både verktyg och dagligt arbete.
Rollen i korthet:
Ansvara för och utveckla change-, release- och configurationprocesser
Driva och koordinera förändringar (CAB, prioritering, riskbedömning)
Säkerställa att förändringar är spårbara, kontrollerade och dokumenterade
Utveckla och förvalta struktur kring CMDB och konfigurationsdata i synk med Tjänsteansvarig
Säkerställa balans mellan kontroll och leveranshastighet
Arbeta med koppling mellan ITIL och CI/CD/DevOps-flöden
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor centralt i Linköping.
Din profil och bakgrund
Vi söker dig som trivs i en roll där du både får sätta struktur och förbättra processer, och som säkerställer att arbetssätten är effektiva utan att bli överarbetade eller onödigt komplexa. Du följer upp, skapar lärande över tid och drivs av att utveckla arbetssätt som fungerar i praktiken.
Du är nyfiken, pragmatisk och van att skapa framdrift samt bygga förtroendefulla samarbeten inom IT, gärna med erfarenhet av att arbeta nära en utvecklingsorganisation.
Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har:
God erfarenhet inom IT-infrastruktur/ drift och förvaltning
Erfarenhet av change- och releaseprocesser
God förståelse för CMDB och konfigurationshantering
Arbetat i organisationer med både ITIL och agila arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du behöver inte haft ansvaret att bygga upp change- och relese processer från grunden. Har du arbetat med att förbättra processer för att möta verksamhetens behov av följsamhet och känner dig manad att kliva in i en roll med stort eget ansvar, kan du vara helt rätt person för rollen!
Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet kommer bakgrundskontroll genomföras på slutkandidat
Vårt Erbjudande till dig
Hos oss blir du en del av en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, där teknikens utveckling har en direkt och märkbar påverkan på människors vardag. Tillsammans bygger vi en digital miljö där stabilitet möter innovation, där struktur möter mod och där teknik blir en verklig kraft i verksamheten. Vi söker dig som motiveras av att ta initiativ, driva frågor framåt och vara med och forma helheten.
Hos oss får du:
Vara med i en strategisk förändringsresa där du kliver in i ett tidigt skede och bidrar till att forma vår nya IT- och digitaliseringsförmåga
Ett tydligt mandat att påverka arbetssätt, strukturer och teknikval i en organisation där beslut fattas nära verksamheten
Arbeta i en miljö där stabilitet möter innovation, i ett viktigt och hållbart samhällsuppdrag
Låter det här intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med våra rekryteringskonsulter Anki Snis på anki.snis@se.experis.com
och Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
.
Vi har semester v.28-32 men uppmuntrar dig att visa ditt intresse redan nu och lägga in din ansökan under tiden. Du kan förvänta dig återkoppling från v.33.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tekniska verken är en samhällsbärande aktör som varje dag möjliggör ett fungerande och hållbart liv för invånarna i regionen. Genom att säkra allt från energi och vatten till återvinning och digital infrastruktur skapar vi trygghet, livskvalitet och samhällsviktiga tjänster till hundratusentals invånare och företag i regionen - varje dag. https://www.tekniskaverken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Linköping (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken Kontakt
Contact
Ann-Catrine Snis ann-catrine.snis@se.experis.com 0703775969 Jobbnummer
9985758