Processledare
2026-02-04
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Vill du ha en nyckelroll i att utveckla och driva effektiva arbetssätt som gör verklig skillnad för människor i vardagen? Kalmar länstrafik söker nu en processledare som vill vara med och implementera vårt processorienterade arbetssätt och bidra till att verksamhetens långsiktiga mål uppnås.
Som processledare verkar du på uppdrag av processägare och har ett helhetsansvar för att leda, utveckla och följa upp processerna du ansvar för - från strategi till operativ verklighet.
Du säkerställer att processerna är etablerade, ändamålsenliga, effektiva och följs i verksamheten. Du driver och leder processteam samt samverkar med andra funktioner i organisationen för att säkra kvalitet och måluppfyllelse. I rollen ingår också att ta fram mål, mått och uppföljningsstruktur.
Samverkan med andra processer är också centralt för att motverka silotänkande och skapa effektiva flöden med fokus på verksamhetens kunder.
Övergången till ett processorienterat arbetssätt är en stor förändring i vår organisation och du trivs som förändringsledare med rollen att sprida processynsättet.
Om dig
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, minst kandidatexamen (180 hp), exempelvis inom samhällsvetenskap, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Det är ett krav att du har god och dokumenterad kunskap inom processorienterat arbetssätt, förbättringsarbete och förändringsledning.
Du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, exempelvis som verksamhetsutvecklare, projektledare eller strateg samt besitter god förståelse för verksamheters helhet och hur processer samverkar. Vidare har du vana av att arbeta strukturerat med uppföljning, analys och prioritering.
Du har mycket god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och trivs i en roll där du arbetar tvärfunktionellt och i dialog med både chefer och medarbetare. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt kommunicerar tydligt. I ditt arbete är du kvalitetsmedveten, uthållig och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Hos oss blir du del av en organisation som befinner sig i utveckling och förändring, där övergånget till ett processorienterat arbetssätt är en viktig grund för att skapa kvalitet, effektivitet och kundnytta. Du arbetar nära både verksamhet och ledning och får goda möjligheter att påverka hur vi utvecklar våra arbetssätt framåt.
Du är placerad på basenhet Särskilda persontransporter som ansvarar för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Arbetet utförs med utgångpunkt från Kalmar länstrafiks huvudkontor i Högsby men eftersom verksamheten även finns i Kalmar och Oskarshamn förekommer resor i tjänsten.
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
