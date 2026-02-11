Processkötare
2026-02-11
Vill du spela en nyckelroll i ett av Europas ledande ytbehandlingsföretag - där tempo, utveckling och teknik går hand i hand? Hos Proton Finishing får du chansen att påverka på riktigt.
Vi är en expansiv industriverksamhet med sex fabriker, 200 engagerade medarbetare och en omsättning på 310 MSEK. Vi är stolta över vår roll i Proton Group - en stark, privatägd industrikoncern med fem affärsområden. Läs mer på protonfinishing.se.
Vi söker nu en processkötare till vår ytbehandlingsenhet i Anderstorp. Tjänsten passar dig som trivs med ansvar, gillar att meka och har ett tekniskt intresse. Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som processkötare ansvarar du för att våra ytbehandlingsprocesser fungerar optimalt. Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet och initiativförmåga. Du arbetar nära kollegor inom produktion och underhåll och har en viktig roll i att säkerställa kvalitet och driftsäkerhet. I tjänsten ingår även beredskap vissa veckor.Dina arbetsuppgifter
- Utföra dagliga analyser enligt framtagna analysschema och tillsätta kemi vid behov
- Förebyggande underhåll och enklare reparationer
- Felsökning och problemlösning i process och utrustning
- Ansvara för hantering av brandfarlig vara och hantering av farligt gods
- Bistå vid vattenprovtagning.
- Inventering för all kemi inkl. uppdateringansvar för säkerhetsdatablad.
Vi söker dig som:
- Är tekniskt intresserad och tycker om underhåll och mek
- Är noggrann, analytisk och har ett sinne för struktur
- Har förståelse för, eller vilja att lära dig, kemiska processer
- Är lösningsorienterad och tar ansvar för ditt arbete
- Är samarbetsvillig, kommunikativ och flexibel
- Trivs med att arbeta både självständigt och i team
- Har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från processindustri eller ytbehandling är meriterande, men rätt inställning och engagemang är minst lika viktigt.
Varför välja oss?
- Frihet under ansvar och utrymme att påverka
- Personlig utveckling - vi tror på människor som vill växa
- En dynamisk bransch där innovation och snabba beslut är vardag
- Ett bolag i tillväxt, där din kompetens gör verklig skillnad
- Ett team som stöttar varandra och har kul tillsammans
- Generösa förmåner - som t.ex. friskvårdsbidrag, personalcykelSå ansöker du
Känns detta som rätt steg för dig? Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad!
Sista ansökningsdag är 31 mars. Löpande urval -sök idag!
Frågor om tjänsten: Jan Sundström, platschef - 0371-898 91
Frågor om ansökningsprocessen: HR-Partner Lina Gustavsson - 0370-65 62 08 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proton Group AB
(org.nr 556455-8772) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Proton Finishing Stansgatan 8 Kontakt
Lina Gustavsson 0370-656208 Jobbnummer
9735753