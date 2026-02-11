Processjurist inom Gemensamma Försäkringsfrågor i Malmö
2026-02-11
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler processjurister, som kan tänka kreativt och bidra till Försäkringskassans utveckling.
Avdelningen Gemensamma försäkringsfrågor omfattar verksamheterna Försäkringstillhörighet och kundmöte samt Sjukpenninggrundande inkomst. I avdelningens verksamhet för rättsligt stöd ingår omprövning, processföring och avdelningsjuridik.
Vi är totalt 5 processjurister på Avdelningen för Gemensamma Försäkringsfrågor och är placerade i Göteborg och Malmö. Nu utvecklar vi vår verksamhet och behöver bli fler.
Rättsfrågor, granskningar och förhandlingar
Som processjurist på Avdelningen för Gemensamma Försäkringsfrågor företräder du Försäkringskassan i socialförsäkringsmål i förvaltningsrätt och kammarrätt. I rollen kan det även komma att ingå utvecklingsarbete där du aktivt arbetar för att förbättra och strukturera upp myndighetens arbete med de arbetsuppgifter som hör till processföringen på avdelningen.
Arbetet innebär såväl skriftlig handläggning som muntliga förhandlingar. Du handlägger därutöver ärenden inom myndighetens skadeståndshantering samt kan komma att delta aktivt i eventuella utvecklingsarbeten inom Försäkringskassan. Som processjurist deltar du löpande i olika beredningar av remisser. Du arbetar även med återkopplingar till olika verksamhetsområden inom Försäkringskassan.
I rollen som processjurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
En sammanfattning från processförarna på enheten om arbetet:
• Varje arbetsdag som processjurist vid avdelningen för gemensamma försäkringar innebär nya spännande utmaningar i form av olika rättsfrågor som behöver lösas. En stor del av dagen spenderas med processföring, att gå på muntliga förberedelser och huvudförhandlingar samt skriver yttranden. Samtidigt är det väldigt högt i tak och det går alltid att bolla en knepig juridisk fråga med en av alla duktiga kollegor. Mellan ärendena finns också utrymme för återhämtning. Hos oss kan återhämtningen bestå i allt ifrån en kopp kaffe i fikarummet till en tuff pingismatch mot någon av juristerna på de andra avdelningarna. Välkommen till oss!
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har juristexamen (tidigare juris kandidatexamen) eller examen som validerats som motsvarande enligt UHR
• är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis annan erfarenhet från domstol eller processföring hos myndighet
• har god samarbetsförmåga och kan agera på eget initiativ
• är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• är förändringsbenägen
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
• kan hantera ett tidvis högt arbetstempo.
Det är meriterande om du
• har aktuell erfarenhet av domstolsprocesser i socialförsäkringsmål
• har aktuell erfarenhet av skadeståndsfrågor
• har goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt och socialförsäkringsrätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-11Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Resor ingår i tjänsten i samband med bland annat olika förhandlingar. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Åsa Wallin 010-113 96 41 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Louisa Jörgensen, 010-113 43 37, louisa.jorgensen@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eva Taavo, 010-112 63 76, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2026. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
