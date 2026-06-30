Processjurist
Preventia Finans AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-06-30
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Är du en lösningsorienterad person med ett starkt driv för ständig förbättring som dessutom presterar bäst i en expansiv och händelserik vardag? Då har Preventia Finans den perfekta rollen för dig!
Beskrivning av tjänsten
Vi söker en erfaren processjurist till Preventia Finans.
I din roll som processjurist hos oss kommer du för att fastställa tvistiga fordringar både i och utanför domstol. Du företräder även våra klienter i hyresrättsliga frågor i hyresnämnden.
Anställningsstart: augusti 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som processjurist på Preventia får du en omväxlande och rolig vardag där arbetet kretsar kring kvalificerat juridiskt arbetet med fokus på tvistelösning. Du arbetar med att driva dina egna civilrättsliga processer i domstol för våra klienters räkning. Tvisterna rör i första hand fordran och hyresrättsliga frågor i hyresnämnd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kretsar kring att upprätta inlagor, stämningsansökningar och yttranden. Du kommer även få stora möjligheter till domstolsprocesser i form av muntliga förberedelser, huvudförhandlingar och sammanträden i hyresnämnden.
I rollen planerar du ditt eget arbete och arbetar löpande efter uppsatta mål och förväntningar.Profil
Vi söker i första hand en jurist men något års erfarenhet från inkassobolag eller arbete med hyresrättsliga frågor på advokatbyrå, juristbyrå eller fastighetsbolag. Även tingsmeritering är meriterande. Juristexamen är ett krav för anställning.Dina personliga egenskaper
Du har en förmåga att inge förtroende i kontakt med våra klienter och i din roll som ombud i domstol. Du kan handlägga dina egna ärenden från start till mål både i och utanför domstol. Du är därtill lösningsorienterad och lyhörd för klientens behov och förväntningar. Du är ansvarstagande och har ett affärsmässigt synsätt vilket gör att du har förmåga att åstadkomma resultat i linje med våra förväntningar. Du besitter naturligtvis mycket goda juridiska kunskaper.
Därtill är du nyfiken och strävar efter att ständigt förbättra både din egen och bolagets resultat och arbete. Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift och är därtill en van datoranvändare som behärskar sedvanliga ordbehandlingsprogram.
Vad vi erbjuder
Preventia befinner sig i en expansiv fas vilket medför att du som processjurist kommer få stora möjligheter att styra ditt eget arbete och din egen vardag. Tillsammans med vår Bolagsjurist kommer du att få möjlighet att bygga och sätta din prägel på ett växande juristteam.
Preventia strävar efter att vara landets bästa arbetsplats. Preventia erbjuder ett flexibelt arbetsliv där arbete på kontoret kan varvas med arbete på distans. Vi erbjuder även arbetstidsförkortning på din och dina barns födelsedagar. Preventia erbjuder även en möjlighet till kompetensutveckling i form av årliga interna- och externa utbildningar.
Vid intresse för tjänsten inkom med cv, personligt brev och examensbevis.
Ansökningarna hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@preventiafinans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Preventia Finans AB
(org.nr 556788-0900)
Fabriksgatan 13 7TR (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9984702