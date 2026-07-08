Processingenjör/utredare
Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-07-08
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Processingenjör/utredare hos vår kund.Publiceringsdatum2026-07-08Kravprofil för detta jobb
Vi söker nu för kunds räkning processingenjörer med erfarenhet av att leda avvikelseutredningar, jobba med CAPA och gärna med Track wise. Att självständigt kunna göra grundorsaksanalyser, ha erfarenhet av att jobba med GMP och gärna aseptisk erfarenhet är plus.
Övrigt Önskad start i början på augusti så en snabb process kan bli nödvändig.
Uppdragsstart: 2026-08-03
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: Året ut
Område: Sweden\Uppsala län,
Svar senast: 2026-07-15
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038245-2092231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Uppsala Cathedral (visa karta
)
753 10 UPPSALA Jobbnummer
9996798