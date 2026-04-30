Processingenjör till nytt spännande projekt!
2026-04-30
Vill du vara med och ta en processanläggning hela vägen från uppbyggnad till fungerande drift?
Vi söker nu en processingenjör till ett större projekt i Göteborg (möjligt med Malmö som placeringsort) där din roll blir avgörande för att säkerställa att anläggningen faktiskt går att köra när den står klar. Här får du arbeta nära både teknik, projekt och framtida drift och bidra med det som ofta saknas i komplexa projekt, nämligen helhetsförståelse och praktisk tillämpning.
Information om tjänsten:
Sodajo söker nu för kunds räkning en processingenjör som vill bli en del av ett större projekt inom energisektorn. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du anställs av Sodajo Consulting och arbetar som konsult hos vår kund, med god möjlighet till överrekrytering.
Du kliver in i ett projekt i ett skede där mycket fortfarande formas. Det innebär att du får möjlighet att påverka både tekniska lösningar och hur anläggningen kommer att fungera i praktiken när den tas i drift.
Om rollen:
Som processingenjör blir du en nyckelperson i ett projekt där en ny processanläggning byggs upp och förbereds för drift. Du arbetar nära både teknik, projektledning och framtida driftorganisation och din roll blir att skapa en tydlig bild av hur anläggningen fungerar och säkerställa att den går att köra på ett säkert och effektivt sätt.
Det här är en roll för dig som vill förstå hur saker fungerar på riktigt, inte bara hur de är tänkta att fungera.
Arbetet är uppdelat i två delar. Dels arbetar du nära själva anläggningen och dess tekniska system där du sätter dig in i hur processerna hänger ihop. Dels arbetar du med att förbereda organisationen inför drift genom att bidra till struktur, arbetssätt och rutiner.
Anläggningen hanterar gas som genom kylning omvandlas till flytande form, vilket innebär att du kommer arbeta med processer kopplade till gasbehandling, nedkylning och energiåtervinning.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att sätta dig in i anläggningens processer och skapa en tydlig helhetsförståelse för hur system och flöden hänger ihop. Du arbetar med att granska tekniska ritningar och beskrivningar från leverantörer, där du säkerställer att underlaget inte bara är korrekt utan också fungerar i praktiken.
Du kommer att identifiera oklarheter, risker och förbättringsområden i tekniska lösningar, och bidra till att skapa struktur och tydlighet i hur anläggningen ska drivas. En viktig del av rollen är att ta fram driftinstruktioner och säkerhetsrutiner, samt att stötta organisationen i att förstå processer och kritiska moment.
Vidare är du delaktig i testning, uppstart och intrimning av anläggningen, där du bidrar till att säkerställa att allt fungerar som det ska. Du arbetar även med att identifiera behov av kompetens, roller och arbetssätt inför drift, så att verksamheten är redo när anläggningen tas i bruk.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet i rollen som processingenjör inom industri, exempelvis energi, gas, raffinaderi, kemi eller tillverkningsindustri
• Har arbetat i projektmiljöer och varit involverad i uppbyggnad, förändring eller utveckling av processanläggningar
• Är van att samarbeta med flera funktioner och ta en roll i gränslandet mellan teknik, projekt och drift
• Har en relevant teknisk utbildning och kan kommunicera på svenska och engelska
Tekniker och erfarenheter vi ser att du har med dig:
• Arbetat med och tolkat processteknisk dokumentation såsom P&ID, processbeskrivningar samt mass- och energibalanser
• Erfarenhet av processystem kopplade till gas, förvätskning, kylning eller energiåtervinning
• Förmåga att identifiera tekniska begränsningar och driftsförutsättningar i en anläggning
• Erfarenhet av testning, uppstart eller intrimning av industriella system
Du erbjuds:
En central roll i ett projekt där din kompetens verkligen kommer till användning. Här får du möjlighet att påverka både hur anläggningen byggs upp och hur den kommer att fungera i drift.
Du blir en del av en miljö där samarbete, kvalitet och teknisk förståelse är avgörande, och där din insats är viktig för att få helheten att fungera.Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas och lyckas i rollen. Vi ser att du är analytisk och har en god förståelse för komplexa sammanhang. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta ansvar.
Som person är du kommunikativ och trivs i samarbeten där du får bidra med din kompetens och skapa tydlighet för andra.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan idag!
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Urval: Bearbetas löpande
Placering: Göteborg och eller Malmö, med besök på anläggning i Göteborgs hamn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
