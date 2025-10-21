Processingenjör till ledande företag
A Hub AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt nyfiken ingenjör som vill vara med och utveckla framtidens tillverkningsprocesser? Vi söker en Processingenjör som vill kombinera praktiskt arbete med teknisk analys och utveckling i en högteknologisk miljö.
Om rollen Som Processingenjör får du en central roll i att utveckla, förbättra och säkra tillverkningsprocesser i en avancerad produktionsmiljö. Du arbetar nära produktionen och bidrar med din tekniska kompetens för att höja både kvalitet och effektivitet. Ditt ansvarsområde kommer bland annat innebära:
Du har det övergripande ansvaret för processerna inom ditt område från daglig uppföljning till långsiktig utveckling.
Utveckla och förbättra processer för att möta produktionens och utvecklingens behov, samt säkerställa stabil och effektiv drift.
Skapa tydliga instruktioner och rutiner för den dagliga verksamheten och utbilda tekniker i nya verktyg och metoder.
Övervaka och analysera processer genom närvaro i produktionen, processkontroller och tillämpning av Statistical Process Control.
Driva processkvalificeringar och utveckla testplaner för nya processer, verktyg och produkter i nära samarbete med andra ingenjörsteam.
Leda förbättringsprojekt och investeringar, inklusive utvärdering av nya verktyg och leverantörer samt framtagning av beslutsunderlag.
Dokumentera och rapportera tekniskt arbete, till exempel genom att skriva rapporter, testplaner och tekniska analyser.
Skallkrav
Civilingenjör/Phd inom teknisk fysik, materialvetenskap, kemiteknik, elektronik eller annan relevant bakgrund.
3-5 års relevant arbetserfarenhet
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från tillverknings eller halvledarindustrin
Erfarenhet av renrum
Övrig Information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Järfälla Anställningsform: Heltid Detta uppdrag är en rekrytering och anställningen sker direkt hos vår kund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Fernando Carrasco fernando@a-hub.se Jobbnummer
9568075