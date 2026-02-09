Processingenjör till försvarsindustrin - Gör skillnad med din expertis!
Kemiingenjörsjobb / Järfälla
2026-02-09
Är du en driven och engagerad ingenjör som vill vara med och forma framtidens teknik? Saab söker nu en processingenjör som vill ta nästa steg i karriären och bidra till vår framgång. Läs vidare för att ta reda på mer om denna spännande möjlighet!
Om rollen
Som processingenjör hos vår kund kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och förbättra våra tillverkningsprocesser. Du kommer att arbeta nära våra ingenjörsteam för att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet och effektivitet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Utveckling och optimering av tillverkningsprocesser
Kvalificering och inköp av utrustning
Genomförande av root-cause analyser och processförbättringar
Samarbete med tvärfunktionella team för att driva projekt framåt
För att lyckas i rollen som processingenjör ser vi att du har följande kvalifikationer:
Flytande i svenska och engelska
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekatronik, elektronik, maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Minst 1 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin
För denna roll kan vissa krav på medborgarskap krävas.
Meriterande erfarenheter:
Kvalificering av utrustning
Inköp av utrustning
Processförbättring
Root-cause analyser
Vår kund...
• är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som erbjuder världsledande produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och civil säkerhet. Vi strävar efter att skapa en tryggare och mer hållbar värld genom innovation och samarbete.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Saab.
Rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen består av följande steg:
Intervjuer
Referenstagning
Publicering: 2026-02-09

Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid med start enligt överenskommelse. Lön och övriga villkor diskuteras under intervjuprocessen.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Saab? Ansök idag och bli en del av vårt framgångsrika team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52045_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
175 00 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Mathilda Boethius mathilda@framtiden.com Jobbnummer
9730281