Processingenjör med energifokus
Afry AB / Byggjobb / Skara Visa alla byggjobb i Skara
2025-12-12
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Skara
, Lidköping
, Skövde
, Trollhättan
, Alingsås
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning av jobbet
Inom AFRY har vi stor spridning i många av Sveriges städer samt i stora delar av världen.
I Skara har vi ett mindre kontor med med en god sammanhållning och vi verkar inom en stor bredd av uppdrag. Såsom stora sjukhus och industriprojekt i Sverige.
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas inom vitt skilda uppdrag. Då kompetensen inom AFRY sträcker sig brett inom en mängd områden finns det väl inarbetade nätverk mellan kontoren för samarbete och samverkan.
AFRY växer med lönsamhet vilket är en bra grund för att våra medarbetare ska trivas. Många tror att AFRY bara är teknik. Vi anser dock att vår historia huvudsakligen handlar om människor - djärva ingenjörer, projektledare, visionära ledare och specialister som arbetar tillsammans, så att nya insikter och idéer kan växa till smarta lösningar som utvecklar samhället. AFRY är företaget som verkar för att göra skillnad - eftersom framtiden alltid kommer att vara ett resultat av vad vi åstadkommer i dag.
Vår grupp i Skara arbetar inom Energi- och installationsteknik och önskar nu växa med en person och vi söker dig som vill anta rollen som Energi/processingenjör. Uppdragen omfattar Energieffektivisering inom process- industriprojekt, Energikartläggning EKL och det mesta som ryms inom tekniska system för fastighet och energi.
I din roll kommer du få jobba med projektledning av energiuppdrag, inom vilka du självständigt arbetar med energieffektivisering. Som medlem i vårt team kommer du få möjlighet att arbeta med specialister från alla delar av AFRY och bedriva Energisamarbeten enligt AFRYs modell. Du kommer arbeta i uppdrag ute hos våra kunder, där det bland annat ingår platsbesök för möten, inventeringar och utredningar.
Vårt viktigaste uppdrag och mål är att driva energieffektiviseringsprojekt och vara rådgivare till våra kunders gröna omställning.
Så vi alla tillsammans bidrar till att nå våra mål för klimat och miljöKvalifikationer
Vi tror att du är en positiv utåtriktad ingenjör som har minst 5 - års arbetslivserfarenhet inom energibranschen. Gärna från större industriprojekt med processflöden och systemkunskap. I grunden har du en högskoleingenjörsexamen, men du kan också ha en praktisk bakgrund kompletterad med YTH-utbildning. Då våra uppdrag ofta består av projektledning är sådan erfarenhet ett krav.
För denna tjänst krävs B- körkort samt tillgång till egen bil.
För att lyckas med tjänsten är det viktigt att du som person visar engagemang och intresse i ditt arbete. Då vi nästan uteslutande arbetar med svenska företag är kommunikationsförmågan på svenska en nyckelfaktor. Vi ser gärna att du följer våra värdeord som lagspelare, samtidigt som du inte räds att gå först i ledet för att möta nya kunder.
Ytterligare information
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande och spännande arbetsuppgifter.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Sista ansökningsdag är den 31 juli , sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Flexibelt tillträde med sikte på anställning under Q3.
Vi hoppas att vi med annonsen lyckats förmedla en bild av vilka vi är och vem vi söker, skulle du ha några frågor är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontaktuppgifter för frågor:
Mattias Andersson, Gruppchefmattias.g.andersson@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF11130O". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9641578