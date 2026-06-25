Processingenjör Inom Livsmedel - Afry Food
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2026-06-25
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning av jobbet
Om AFRY Food
AFRY Food är ett dedikerat segment inom AFRY med fullt fokus på livsmedelsindustrin. Vi är verksamma i flera länder och arbetar tillsammans i en projektorienterad organisation för att hjälpa våra kunder att möta nya krav och ställa om mot en mer hållbar framtid. Det är en spännande bransch där det händer mycket – ibland bygger vi helt nya anläggningar och ibland utvecklar och optimerar befintliga.
👉 Läs mer om oss och våra projekt här: AFRY Livsmedelsindustri (https://afry.com/sv/omrade/livsmedelsindustri?sector=1329&gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoM2oJikdrDIxldhNRSrt3WfwP0wwytYtueMeeqz6MYPXsaBWDwaQjUaAkZ8EALw_wcB)
Om rollen
Som processingenjör hos AFRY Food är du med och designar, bygger och driftsätter nästa generations livsmedelsproduktion. Du arbetar nära kund i projekt som sträcker sig från koncept och processdesign till installation och idrifttagning, med ansvar för underlag, dimensionering och tekniska val som påverkar anläggningens prestanda.
I ett multidisciplinärt team bidrar du till att skapa resurseffektiva produktionsflöden med fokus på energi, vatten och minskat svinn, samt utveckling inom automation och digitala arbetssätt. Rollen är varierad och kombinerar arbete på kontor och hos kund, med tätt samarbete både inom teamet och tvärdisciplinärt inom AFRY vid behov. Placeringsort är Göteborg.
I rollen som Processingenjör arbetar du ofta i helhetsåtaganden – i egen regi (inhouse) eller på uppdrag av kund – där du bidrar genom hela kedjan från design till verifiering, vilket innebär:
Processdesign – design av delar av eller hela processer
Framtagning av tekniskt underlag, krav och dokumentation (t.ex. flöden, specifikationer, underlag för inköp)
Tekniska inköp och leverantörsdialog
Verifiering och driftsättningsstöd (FAT/SAT)
Du får även möjlighet att arbeta med:
Koncept- och förstudier
Processoptimering i befintliga anläggningar (kapacitet, kvalitet, energi och hållbarhet)Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av processteknik inom livsmedel och som vill fortsätta växa i rollen – både tekniskt och i kunddialogen. Du trivs i projekt, samarbetar gärna och delar med dig av din kunskap.Kvalifikationer
Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Minst 3-5 års erfarenhet som processingenjör inom livsmedelssektorn
Erfarenhet av leda andra inom ditt område
Erfarenhet av att självständigt designa processtekniska lösningar, inklusive val och dimensionering av komponenter, P&ID samt medverkan i tekniska inköp
Digital/AI-mognad – du använder verktyg som förenklar och effektiviserar ditt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Tjänsten kräver fysisk närvaro hos kund och resor med övernattning förekommer som en naturlig del av rollen.
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet från mejeri
Intresse och erfarenhet av driftsättning
För oss är det viktigaste att hitta en kollega som vi tror kommer att trivas och lyckas hos oss. Vår kultur präglas av framåtanda, laganda och engagemang. Vi tror att du värdesätter både affären, tekniken och det sociala samspelet för att känna dig hemma på AFRY.
Ytterligare informationSå ansöker du
Vi vill redan nu informera om att återkopplingen kan ta lite längre tid än vanligt under sommaren, då många av oss är på semester. Vi ser verkligen fram emot att ta del av din ansökan i augusti när vi är tillbaka igen.
Sista ansökningsdag är den 15 augusti.
👉 Läs om Louise och hennes roll som processingenjör klicka här (https://www.linkedin.com/posts/ellinordahlqvist_l%C3%A4r-k%C3%A4nna-louise-sandquist-activity-7449714540478361600-NKBc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)
👉 Ta del av Susannes perspektiv på utvecklingen inom mejeriindustrin klicka här (https://www.linkedin.com/posts/susanne-clausen-on-the-shift-towards-protein-rich-ugcPost-7422654518942851072-r00F?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om rollen, kontakta rekryterande chef, Therese Skoglund: therese.skoglund@afry.com
(mailto:therese.skoglund@afry.com
)
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner, Ellinor Dahlqvist: ellinor.dahlqvist@afry.com
(mailto:ellinor.dahlqvist@afry.com
)
Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9978446