Processingenjör Inom Livsmedel - Afry Food
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-06-25
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning av jobbet
Vill du bli expert på processdesign inom livsmedelsindustrin? Vill du samtidigt fortsätta utveckla din kompetens i en bransch som ständigt är i rörelse? Vill du göra det i ett globalt bolag tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan du vara vår nästa kollega inom AFRY Food, med placering i Stockholm!
Om AFRY Food
AFRY Food är ett dedikerat segment inom AFRY med fullt fokus på livsmedelsindustrin. Vi är verksamma i flera länder och arbetar tillsammans i en projektorienterad organisation för att hjälpa våra kunder att möta nya krav och ställa om mot en mer hållbar framtid. Det är en spännande bransch där det händer mycket – ibland bygger vi helt nya anläggningar och ibland utvecklar och optimerar befintliga.
👉 Läs mer om oss och våra projekt här: AFRY Livsmedelsindustri
Om rollen
Du blir en del av ett sammansvetsat team av processingenjörer och projektledare som arbetar nära våra kunder inom livsmedelstillverkning. Rollen är placerad på vårt kontor i Malmö och präglas av nära samarbete inom teamet och vid behov även med andra delar av verksamheten.
I rollen som Processingenjör kommer du främst att arbeta med totalåtaganden i projekt, i egen eller kunds regi, vilket innebär:
Design av delar av eller hela processer
Planering, tekniskt underlag och dokumentation
Inköp av material
FAT och SAT
Du kommer även få möjligheten att jobba med:
Konceptstudier
ProcessoptimeringarKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom området och som vill fortsätta utvecklas inom processdesign i livsmedelsindustrin. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och delar gärna med dig av dina erfarenheter och kunskaper.Kvalifikationer
Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Minst 1–3 års erfarenhet som processingenjör inom livsmedelssektorn
(vi är även öppna för dig med gedigen senior erfarenhet och kan erbjuda rätt utmaningar)
Erfarenhet av att rita i AutoCAD (PID)
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
B-körkort
Tjänsten kräver fysisk närvaro hos kund och resor med övernattning förekommer som en naturlig del av rollen.
Meriterande:
Erfarenhet av flytande livsmedel gärna mejeri
Erfarenhet av Plant 3D för flytande livsmedel
Intresse och erfarenhet av driftsättning
För oss är det viktigaste att hitta en kollega som vi tror kommer att trivas och lyckas hos oss. Vår kultur präglas av framåtanda, laganda och engagemang. Vi tror att du värdesätter både affären, tekniken och det sociala samspelet för att känna dig hemma på AFRY.
Ytterligare information
Hos AFRY får du en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Vi erbjuder strukturerade utvecklingsplaner, kurser och certifieringar som ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt. Vi arbetar aktivt för mångfald och är övertygade om att olika perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare – kanske för att vi satsar lika mycket på våra medarbetare som på våra kunder.Så ansöker du
Vi vill redan nu informera om att återkopplingen kan ta lite längre tid än vanligt under sommaren, då många av oss är på semester. Vi ser verkligen fram emot att ta del av din ansökan i augusti när vi är tillbaka igen.
Sista ansökningsdag är den 15 augusti.
Medan du väntar på återkoppling vill vi gärna ge dig en inblick i vardagen på AFRY Food genom två exempel från vår verksamhet.
👉 Läs om Louise och hennes roll som processingenjör klicka här (https://www.linkedin.com/posts/ellinordahlqvist_l%C3%A4r-k%C3%A4nna-louise-sandquist-activity-7449714540478361600-NKBc?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)
👉 Ta del av Susannes perspektiv på utvecklingen inom mejeriindustrin klicka här (https://www.linkedin.com/posts/susanne-clausen-on-the-shift-towards-protein-rich-ugcPost-7422654518942851072-r00F?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABwm9t0BZjJJ2eLsJS8qbHi9F7e7vu-gpms)Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om rollen, kontakta rekryterande chef, Gabriela Garcia: gabriela.garcia@afry.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner, Ellinor Dahlqvist: ellinor.dahlqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör.
Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9978442