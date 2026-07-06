Processingenjör
Sandvik Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Sandviken Visa alla maskiningenjörsjobb i Sandviken
2026-07-06
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Vill du ta ansvar för en affärskritisk process och driva förbättringar som gör verklig skillnad? Heat treatment är en central del av våra produkters prestanda på Rock Tools – och här får du möjlighet att påverka kvalitet, säkerhet och effektivitet på riktigt.
Varför Sandvik?
Här kliver du in i en roll med stort mandat och tydligt ansvar för en komplex och verksamhetskritisk process som är avgörande för både produktkvalitet och säkerhet. Arbetet sker nära produktionen och i tätt samarbete med flera funktioner, där du får driva förbättringar långsiktigt.
Om jobbet
Som Processingenjör inom heat treatment stärker du kompetensen inom området och tar ett tydligt processägarskap. Fokus ligger på att säkerställa stabila, säkra och effektiva processer samt att driva utveckling och förbättring över tid. Du jobbar proaktivt och utvecklingsinriktat, med mindre fokus på operativt dagligt arbete.
Dina arbetsuppgifter
Driva rotorsaksanalyser vid komplexa problem
Arbeta datadrivet och strukturerat med uppföljning och förbättring
Initiera och leda förbättrings- och utvecklingsinitiativ
Säkerställa processstabilitet, kvalitet och kostnadseffektivitet
Hantera och minska risker kopplade till processer och gaser
Samverka nära med produktion, underhåll, kvalitet och R&D
Placering
Tjänsten är placerad i Sandviken inom Rock Tools och utförs på plats.
Din profil
Du har en stark teknisk grund och trivs i roller där du får kombinera analys, förbättringsarbete och samarbete. Med ett strukturerat arbetssätt tar du dig an komplexa utmaningar och driver utveckling med ett långsiktigt perspektiv.
Din bakgrund inkluderar:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom materialteknik, maskinteknik eller produktionsteknik – alternativt relevant erfarenhet
Stark processförståelse inom värmebehandling
Erfarenhet av datadrivet arbetssätt
Erfarenhet av komplex problemlösning och rotorsaksanalyser
Flera års erfarenhet inom produktionsteknik, processutveckling eller tekniska projekt
Erfarenhet av SAP, Teamcenter eller tvärfunktionellt arbete är meriterande
Du är proaktiv och tar initiativ, samtidigt som du arbetar analytiskt och strukturerat även i komplexa situationer. Samarbete faller sig naturligt och du kommunicerar tekniska frågor på ett tydligt sätt som skapar förståelse och engagemang. Med din påverkansförmåga får du med dig andra och bidrar aktivt till kunskapsdelning och utveckling av verksamheten.
Vår kultur
På Sandvik är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder. Hos oss ska du alltid känna att du kan vara dig själv på jobbet. Vi vet att du då har störst möjligheter att nå din fulla potential och bidra till vår framgång. Var unik. Behåll din nyfikenhet. Det gillar vi! Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Christoffer Norrgård, rekryterande chef, christoffer.norrgard@sandvik.com
.
På Sandvik värdesätter vi en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och på grund av sommarsemestrar kan vi ha något längre svarsfrekvens.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Fackliga kontaktpersoner:
Cecilia Mickelsson, Unionen, 070 616 90 89
Fredrik Andersson, Akademikerföreningen , 070 266 78 50
Erik Kjerf, Akademikerföreningen, 070 616 36 72
Ansvarig rekryterare: Gustaf Sjögren
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 5 augusti, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0092497.
Vi strävar efter en öppen och rättvis rekryteringsprocess och använder olika verktyg för att säkerställa en objektiv bedömning. Senare i processen kan du bli inbjuden att genomföra ett personlighets- och logiktest.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
.
Affärsområde Mining är en globalt ledande utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturs industrierna. Tillämpningsområden omfattar bergborrning, bergavverkning, lastning och transportlösningar, tunneldrivning och stenbrytning. Omsättningen 2025 var cirka 63 miljarder SEK och antalet anställda omkring 18 400. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik Aktiebolag
(org.nr 556000-3468)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 81 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvik AB - Sandviken Jobbnummer
9993228