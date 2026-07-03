Processingenjör
Sunpine AB / Maskiningenjörsjobb / Piteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Piteå
2026-07-03
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Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel – och vi växer. Nu söker vi en processingenjör till vår produktionsavdelning. Är du vår nya kollega?
På Sunpine tar vi en restprodukt från skogen och gör den till en råvara för biobränslen och andra förnybara produkter. Vår produktionsprocess skyddas av cirka 90 patent och är nästan helt fossilfri. Nu söker vi en processingenjör som kan driva den driftstekniska utvecklingen för att säkerställa en säker, hållbar och optimerad produktion.
Som processingenjör på Sunpine kommer du att ta fram beräkningar och underlag till förstudier, försök och optimeringar. Du arbetar med processtekniska beräkningar, simuleringar och flödesscheman, tar fram tekniska specifikationer och funktionsbeskrivningar för utrustning och system, och fungerar som stöd till projektledning och inköp i upphandlingar. Du genomför riskanalyser och utvecklar processer och metoder.
Rollen är direkt underställd chefen för produktionsteknik. Du är del av produktionsavdelningen, men arbetar också nära underhålls-, projekt- och logistikavdelningarna.
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom en teknisk ingenjörsinriktning eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av avancerade eller större projekt, rapportskrivning samt av digitaliseringsinitiativ och/eller processberäkningar. Erfarenhet av HAZOP eller ASA, kunskap om processflödesscheman och tidigare arbete inom processindustri – gärna raffinaderi – är meriterande. Du bör kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och du har goda kunskaper i Excel.
Som person är du initiativtagande, tydlig, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du är analytisk och tycker om att lösa komplexa problem, samtidigt som du har förmåga att driva arbetet framåt på ett självgående och metodiskt sätt.
Sunpine verkar i en innovativ miljö med hög psykologisk trygghet bland medarbetarna. Här får du stort handlingsutrymme på ett företag som driver på den gröna energiomställningen.
Har du frågor? Kontakta gärna Jonas Lindberg, Chef Produktionsteknik: jonas.lindberg@sunpine.se
Vi ser fram emot att höra från dig och tar emot ansökningar till och med 2026-08-09. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005579-2084053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SunPine AB
(org.nr 556682-9122), https://jobb.sunpine.se
Cisternvägen 53 (visa karta
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941 43 PITEÅ Arbetsplats
Sunpine Jobbnummer
9990719