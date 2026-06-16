Processingenjör
Nouryon Functional Chemicals AB / Kemiingenjörsjobb / Kumla Visa alla kemiingenjörsjobb i Kumla
2026-06-16
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På Nouryon tar vårt globala team positiva åtgärder varje dag för att nå högre kollektivt och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov – idag och i framtiden.
Vi söker kollegor som skapar nya idéer, driver andra framåt och arbetar tillsammans för att bli bättre. Låter det som du?
Processingenjör till Site Kvarntorp
Vi söker kollegor som skapar nya idéer, driver andra framåt och arbetar tillsammans för att bli bättre. Låter det som du?
Om jobbet
I rollen som processingenjör arbetar du nära produktionen med att utveckla och förbättra våra kemiska processer. Du bidrar både i investeringsprojekt och i det löpande förbättringsarbetet, med fokus på kapacitet, effektivitet, kvalitet och säkerhet.
Du ingår i ett tvärfunktionellt team tillsammans med produktion, underhåll och kvalitet, där ni gemensamt säkerställer stabil drift och driver förbättringar.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Som ledande processingenjör delta i och driva projekt
Bidra som processingenjör vid uppstarter och idrifttagningar
Driva processförbättringar med fokus på kapacitet, OEE, kvalitet och säkerhet
Ansvara för kvalitetssäkring vid genomförande av riskanalyser i projekt och mindre modifieringar (HAZOP, What-If, LOPA, SIL, MOC)
Arbeta nära produktion och underhåll för att lösa driftstörningar och förbättra stabilitet och prestanda
Bidra till standardisering, dokumentation och spridning av processkunskap
Beredskapstjänstgöring ingår i rollen
Vi tror att du har
En civilingenjörsexamen alt. högskoleingenjörsexamen, företrädesvis inom kemiteknik
Goda kunskaper i svenska samt engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet från processindustrin
Vi ser att du är en person som ser möjligheter i förändringar, anpassar dig till nya förutsättningar och kan ställa om vid behov. Du trivs med att samarbeta och övervinner hinder och problem, från enklare uppgifter till
komplexa frågeställningar inom affärs- och teknikområden. Du strävar efter att arbeta enligt tydliga processer, planerar och organiserar ditt arbete väl, slutför det du påbörjat och håller deadlines.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Kvarntorp. Du kommer att rapportera till HSE & PQC Chef Viktor Sundberg.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Som sökande kommer du att genomgå en bakgrundskontroll innan anställning. Du kommer att få mer information om detta senare i rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt och strukturerat med HSE-frågor för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. Som anställd kan du därför, vid slumpmässiga tillfällen, komma att genomföra drogtester. Allt för att värna säkerheten och välmående för våra anställda
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Vi uppmuntrar dig som en uppskattad Nouryon-anställd att dela med dig av talanger från ditt nätverk för att hjälpa oss att ta in nya medarbetare genom vårt nya Employee Referral Program! Att ta in nya, duktiga personer med ett bra mindset är fördelaktigt för både dig och Nouryon. All information du behöver för att göra en referral finns Här. Var med och bidra till tillväxten av Nouryon!
Om Nouryon
Utforska karriärer och livet på Nouryon
Om du letar efter ditt nästa steg i karriären, sök idag och gå med i Nouryons globala team för att erbjuda viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra anställda drivs av viljan att göra skillnad och aktivt driva positiv förändring. Om det gäller dig, ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stöttar vi dig i din personliga utveckling, genom utmanande positioner och omfattande möjligheter till lärande och utveckling, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår webbplats och följ oss på LinkedIn.Publiceringsdatum2026-06-16Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om den lediga tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Viktor Sundberg, viktor.sundberg1@nouryon.com
Om du har några frågor om rekryteringsprocessen eller din ansökan eller behöver hjälp, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För frågor relaterade till facket:
Akademikerklubben: Emma Brånn – emma.brann@nouryon.com
#WeAreNouryon #GrowWithUs
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Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nouryon Functional Chemicals AB
(org.nr 556234-9398)
Ljungströmsvägen 2 (visa karta
)
692 75 KUMLA Jobbnummer
9966950