Processingenjör
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Solna Visa alla kemiingenjörsjobb i Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Är du en driven processingenjör som trivs i händelsernas centrum och vill ta nästa steg i karriären? Vi på Randstad Life Sciences ser en ökande efterfrågan hos våra kunder i Mälardalsregionen. Detta är en proaktiv annons inför kommande uppdrag hos våra kunder inom läkemedelsbranschen, medtech och bioteknik. Som konsult hos oss blir du en del av ett starkt team där din kompetensutveckling står i fokus. Vi kombinerar tryggheten i ett kollektivavtal med spänningen i att få arbeta på olika innovativa företag. I rollen som konsult hos Randstad Life Sciences får du chansen att kliva in i nyckelroller hos några av branschens mest välrenommerade aktörer. Du kommer att arbeta med allt från storskalig produktion till komplex API-syntes eller formulering av biomedicinska läkemedel. Rollen är dynamisk och kräver en person som trivs med problemlösning och tvärfunktionellt samarbete. Du agerar ofta som bryggan mellan produktion, kvalitet och utveckling, och förväntas ta ett stort ägandeskap för processens effektivitet och säkerhet. Som konsult hos oss får du dessutom en engagerad konsultchef som stöttar dig i din yrkesresa, samt ett nätverk av kollegor där vi varvar kunskapsutbyte med sociala aktiviteter och AWs.
Ansvarsområden
Som processingenjör hos våra kunder kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta:
Produktion: Support till produktion i processtekniska frågeställningar och ärenden
Validering & Kvalificering: Säkerställa att utrustning och processer lever upp till uppsatta krav
Kvalitetsarbete: Hantering av avvikelser, reklamationer och riskbedömningar i enlighet med GMP och interna SOPar.
Processförbättring: Driva kontinuerligt förbättringsarbete enligt LEAN-principer för att optimera process- och granskningsflöden.
Expertis & Utbildning: Agera som SME (Subject Matter Expert) i olika projekt, uppdatera SOPar samt utbilda operatörer och kollegor vid införande av nya processer eller utrustning.
Tvärfunktionell samverkan: Samarbeta med andra avdelningar för att hitta långsiktiga lösningar på produktionsrelaterade problem.Kvalifikationer
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom kemi, bioteknik eller motsvarande relevant teknisk/naturvetenskaplig inriktning.
Erfarenhet: Minst ett par års dokumenterad erfarenhet som Processingenjör inom Life Science-sektorn samt arbetat med validering.
Regelverk: Vana och praktisk erfarenhet av arbete under GMP.
Språk: Flytande kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande: Erfarenhet av LEAN
Som person är du disciplinerad, noggrann och riskmedveten. Du har en naturlig förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier och behåller ett lösningsorienterat fokus även i dynamiska miljöer.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/5c2a6cca-18a1-4089-bde0-2f5a40374f7f
169 75 SOLNA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9966003