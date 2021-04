Processingenjör - Mared Group Services AB - Maskiningenjörsjobb i Jönköping

Mared Group Services AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping2021-04-15Ingenjörsfirman J Mared AB arbetar med automationslösningar, maskiner, anläggningar och teknik inom avfall/återvinning & energi/biomassa. Resurser är för värdefulla för att slösas bort - anpassade lösningar är nyckeln till framgång.Nu söker vi en processingenjör som, i projekt, ska arbeta med att skapa produktionslinjer till våra kunder. Främst kommer du att arbeta med att designa anläggningar, vilket innebär att du räknar på och tar fram underlag för hur processen ska se ut hos en specifik kund i ett specifikt projekt.Projektet att bygga en anläggning tar upp emot två år och mindre delprojekt kan genomföras under ett år. I början av varje projekt ligger ditt fokus på anläggningens flödesschema och i slutet på projektet är du med och driftsätter ute hos kund i anläggningen. Som processingenjör har du ett nära samarbete med kundens driftsorganisation för att säkerställa kvalitetsutfall och att arbeta med att identifiera och lösa problem som uppstår.Våra kunder ställer mycket stora krav på den tekniska utformningen av anläggningarna. Inte bara tillgänglighet och effektiv produktion skall garanteras, även krav kring miljöpåverkan och personsäkerhet skall uppfyllas. I de anläggningar Mared levererar krävs det noggranna förberedelser. Vi på Mared har erfarenhet av den teknik som används och de krav som ställs på tekniken."Thomas Magnusson, operativ VDI de noggranna förberedelserna blir du som processingenjör en avgörande pusselbit, du ingår i projektgruppen för respektive projekt, du bistår med din kompetens innan, under och avslutat projekt. Flera projekt kan löpa parallellt varför det ställs höga krav på ordning och reda samt uthållighet, vissa perioder är mer intensiva än andra vilket kräver viss flexibilitet i arbetstider.I ditt arbete ingår processtekniska uppgifter som att upprätta riskanalyser, undersökningar, utbildningar och rådgivning. En del i det är att arbeta med kvalitetsmått och kostnadseffektivitet. Du framställer även i förekommande fall P&ID, flödesscheman, I/O listor, processbeskrivningar, förreglingsscheman med tillhörande dokumentation. Möjlighet till att resa nationellt och internationellt.Du kommer att få det stöd och kunskapsutbyte av erfarna kollegor som du behöver för att komma in i rollen.2021-04-15Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning med inriktning el- eller automationsteknik, alternativt skaffat dig erfarenhet genom mångårigt arbete. Du har ett gediget tekniskt kunnande av maskinteknik / mekanik och goda kunskaper inom ellära. Det krävs vidare att du har goda kunskaper för automatiserade processer, P&ID, el-scheman samt goda kunskaper i layout/ritningsläsning (minimumkrav). Vidare bör du ha förståelse för fabriksstandarder/kravspecifikationer, SSG, kundstandarder samt kunskap inom framställande av processbeskrivningar, P&ID, funktionsbeskrivningar, programmeringsunderlag. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.För att trivas i rollen som processingenjör behöver du vara nyfiken och ha en vilja att lära och utvecklas. Du bör vara kommunikativ och social då tjänsten innebär att du har kontakter både inom och utanför organisationen. I ditt arbete är du noggrann och trivs i en roll där du förväntas ta ansvar och driva ditt eget arbete framåt.MeriterandeMeriterande är om du tidigare arbetat mot kunder inom vårt segment; processleverantörer, sågverk, pappersbruk, energiverk/bolag etc.Bra att vetaArbetet innebär att resa nationellt och internationellt.För frågor om tjänsten, kontakta Thomas Magnusson.Urval sker löpande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Mared Group Services AB5693319