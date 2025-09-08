Processchef Laboratoriet/Röntgen
Nammo-koncernen har ca 3 700 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 550 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Processchef Laboratoriet/Röntgen
Lockas du av att arbeta i ett spännande företag där du kan vara med och skapa en säkrare framtid? Är du en person som har ett öga för detaljer, en proaktiv inställning och som gillar att ta ägarskap och initiativ? Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull Processchef som vill ta sig an en central roll i vår verksamhet. Hos oss får du förmånen att tillhöra ett unikt och framgångsrikt företag som uppmuntrar och ger dig förutsättningar till personlig och yrkesmässig utveckling.
Nu söker vi en Processchef Laboratoriet/Röntgen!
Om rollen
Som Processchef på Nammo ansvarar du för en grupp medarbetare som arbetar inom laboratoriet och röntgen. Du leder och fördelar arbetet samt ansvarar för personalutveckling i båda grupperna. I rollen arbetar du tvärfunktionellt och samarbetar med flera olika avdelningar inom organisationen.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
• Driva systematisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom området.
• Leda eget avsnitts långsiktiga bemanningsplanering och ansvara för rekryteringar.
• Aktivt delta i kvalitets ledningsgrupp för att uppnå gemensamma mål.
• Att på ett inkluderande sätt leda team och individer mot uppställda mål.
• Leda och utveckla laboratorie- och röntgenverksamheten.
• Analysera och effektivisera arbetsflöden för ökad produktivitet och kvalitet.
• Implementera och följa upp processförbättringar och nya teknologier.
• Genomföra medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och lönesamtal för att utveckla medarbetare och organisation.
Rollen är placerad hos oss i Lindesberg eller Karlskoga, och rapporterar till Kvalitetschef.
Vår kandidat
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Grundläggande ledarskapsutbildning eller ledarskapserfarenhet.
För att lyckas i rollen som processchef har du en god kommunikationsförmåga och uppskattar samarbete. Din förmåga att leda och fördela arbetet är väl utvecklas och du har ett strukturerat arbetssätt samtidigt som du är engagerad och tillgänglig.
För mer information gällande rollen och Nammo är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Hampus Böe på hampus.boe@nammo.com
Intervjuer genomförs löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-09-21.
