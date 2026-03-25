Processansvarig - strategisk beredning av investeringsärenden
Vill du arbeta nära högre chefer och bidra till att stärka kvaliteten i Svenska kraftnäts investeringsbeslut? Har du ett helhetsperspektiv och samtidigt trivs i en roll där du driver utveckling i komplexa organisationer? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss på division Nät blir du en del av en samhällsviktig verksamhet där vi ansvarar för att bygga ut och förvalta Sveriges transmissionsnät. För att möta samhällets behov av elektrifiering behöver vi bygga cirka 50 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år.
Den ökade investeringstakten innebär ett ökande antal investeringsärenden, vilket ställer höga krav på kvalitet i våra investeringsbeslut och på hur beslutsunderlag tas fram, paketeras och utvecklas inför beslut.
Nu söker vi en Processansvarig som vill bidra till att utveckla och kvalitetssäkra beredningen av divisionens investeringsärenden.

Om tjänsten
I rollen arbetar du nära avdelning Anläggningsinvesteringars ledning och andra centrala funktioner för att säkerställa att investeringsärenden bereds på ett strukturerat och kvalitativt sätt inför beslut.
Avdelningen ligger under Division Nät, men arbetet sker även i nära samverkan med division System där också inriktningsbeslut för investeringar tas fram. Rollen innebär därför arbete i gränssnittet mellan flera delar av organisationen.
Du kommer arbeta tillsammans med en kollega på enheten samt ingå i ett bredare kanslisammanhang där flera funktioner från olika delar av organisationen samverkar kring beredning och beslutsprocesser. Rollen innebär också nära samarbete med chefer och beslutsfattare upp till investeringsrådet där verksledningen deltar.
I rollen kombinerar du operativt arbete med enskilda investeringsärenden med ett mer strategiskt ansvar för att utveckla arbetssätt och processer kopplat till bland annat investeringsberedning. Din tjänst innefattar även olika initiativ kopplat till verksamhetsutveckling.
Rollen innefattar bland annat:
• Granska och kvalitetssäkra divisionens investeringsärenden inför beslut.
• Säkerställa att beslutsunderlag uppfyller krav på struktur, tydlighet och beslutsformulering.
• Stödja projekt- och ärendeansvariga i framtagande av beslutsunderlag.
• Driva och koordinera remisser, granskningar och avstämningar med berörda funktioner.
• Bidra till att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer kopplat till investeringsberedning.
• Stödja verksamheten i att arbeta enligt fastställda processer och styrande dokument.
• Kommunicera och utbilda kring arbetssätt och förändringar.
Du kommer tillhöra enheten Utveckling och strategi inom sektionen Projektkontoret på avdelningen Anläggningsinvesteringar.
Enheten fungerar som en paraplyfunktion för övergripande program- och projektstöd inom anläggningsverksamheten.
Uppdraget omfattar bland annat förvaltning och utveckling av styrdokument och styrmodell, systematiska arbetssätt för erfarenhetsåterföring, strategiutformning, beredning av investeringsärenden, portföljplanering samt verksamhetsutveckling.
Om dig
I rollen som processansvarig behöver du trivas med och vara duktig på att se den stora bilden. Helhetsperspektivet och din strategiska förmåga kommer bli nycklar för att lyckas.
Du bör också vara trygg i att navigera och arbeta i en organisation där många aktörer är involverade och där frågor behöver drivas framåt genom dialog och samverkan. En stor del av rollen innebär att skapa tydlighet i komplexa frågor och samtidigt se till att processer tar sig framåt.
Vi söker dig med akademisk examen inom för tjänsten relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt.
Övriga krav
• Minst 10 års erfarenhet av strategiskt eller verksamhetsutvecklande arbete i större organisationer.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta nära ledningsgrupper eller högre beslutsnivåer.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta med processer, styrning eller beslutsunderlag.
• God förmåga att strukturera och kvalitetssäkra komplexa underlag.
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på svenska.
Meriterande
• Erfarenhet av investeringsprocesser eller beredningsprocesser.
• Erfarenhet av projekt- eller programverksamhet inom infrastruktur eller offentlig sektor.
• Arbetslivserfarenhet från energi- eller infrastruktursektorn.
• Erfarenhet av att ha lett processutveckling eller verksamhetsutveckling i komplex organisation.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sunbyberg, Stockholm.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 2026-04-24. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kamilla Nilsson på 010-475 86 06. Vid frågor om rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Carl Isaksson på 010 - 489 20 28. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
