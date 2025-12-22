Processägare Masterdata Artikel Koncern sökes till M&S i Stockholm
2025-12-22
Är du den vi söker? Vi söker en processägare till vårt masterdatateam för produktinformation med ansvar för hela koncernens behov. Du kommer ansvara för att harmonisera våra gemensamma processer med målet att skapa kundnytta och för att tillgodose effektivitet och datakvalitet i hela koncernen. Rollen innebär att med koncernens behov som utgångspunkt utveckla och förvalta våra huvudprocesser.
Vi söker dig som är handlingskraftig, nyfiken och van att arbeta både självgående och i team. Du är en god kommunikatör som vet värdet av struktur och tydlighet samtidigt som du är lösningsorienterad, flexibel och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du trivs med att jobba tvärfunktionellt och att ha flera parallella processer ingång.
Du blir en del av vår avdelning Kategori & Inköp Process & Utveckling Artiklar och kommer rapportera till Chef Process & Utveckling Artiklar. Vi har en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Som processägare för hela koncernen är det huvudsakliga ansvaret att med våra verksamhets och systemprocesser i fokus vara med och skapa en stabil verksamhet för att säkra kundernas förväntningar och bygga framtidens varumärke. Du är lyhörd för hela verksamhetens behov och jobbar proaktivt med att tillgodose dessa utifrån koncernens och bolagens affärsmål. Du kommer jobba i ett team som har nära samarbete och många tvärfunktionella kontaktytor. För att säkra morgondagens kund vill vi alltid ligga steget före genom att coacha medarbetare och jobba för kontinuerliga förbättringar i processerna. Våra ledord är enkelhet och effektivitet.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Du är en självständig och lyhörd doer som dagligen främjar förändringsledning och som kan motivera verksamheten att blicka framåt. Förmågan att växla mellan helikopterperspektiv och detaljfrågor är av största vikt för att kunna avgöra vad som behöver prioriteras, men också för att framgångsrikt kunna driva det praktiska arbetet och säkerställa att processerna efterlevs.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Relevant utbildning och/eller liknande arbetserfarenhet.
• Stark förmåga att utveckla effektiva processer
• God systemförståelse
• Erfarenhet av kravställning
• Förmåga att identifiera och tydligt adressera problem och utmaningar
• God kommunikationsförmåga
• God affärsförståelse
Det är meriterande att ha:
• Erfarenhet från att jobba tvärfunktionellt
• Erfarenhet från GS1-standard
• Erfarenhet av att ha jobbat med livsmedelsartiklar
• Erfarenhet av arbete med PIM system
• Erfarenhet av arbete med Affärssystem
• Jobbat med AI
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Charlotta Fredhsdotter Holmberg, Chef Process & Utveckling Artiklar, charlotta.fredhsdotterholmberg@martinservera.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Clara Holmstedt på clara.holmstedt@martinservera.se
. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl. I och med julledighet och röda dagar kommer återkoppling inte ske innan mitten av januari 2026.
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
