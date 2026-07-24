Process- och utvecklingsingenjör till Nord-Lock
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
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Vill du vara en nyckelperson i att utveckla och optimera tillverkningsprocesser i en tekniskt avancerad industrimiljö? Här får du en varierad roll med möjlighet att påverka både produkter och processer i en global verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Nord-Lock är en global industrikoncern med verksamhet i flera länder världen över. Företaget är marknadsledande inom lösningar för säkra skruvförband och levererar produkter till kunder inom bland annat energi, infrastruktur, tillverkande industri och transportsektorn. I Mattmar finns en av koncernens viktiga produktions- och utvecklingsenheter, där innovation, kvalitet och teknisk expertis står i fokus.
Som process- och utvecklingsingenjör blir du en del av avdelningen Product & Process Development, där du arbetar i gränslandet mellan produkt och process. Rollen har ett starkt analytiskt fokus och innebär att du arbetar med att förstå, analysera och förbättra samspelet mellan material, produkt och tillverkningsprocess.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av Nord-Lock. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
En långsiktig möjlighet hos ett internationellt och teknikdrivet industriföretag som satsar för framtiden
En analytisk och utvecklingsnära roll
Att påverka hur produkter och tillverkningsprocesser utvecklas och optimeras över tidDina arbetsuppgifter
I rollen som process- och utvecklingsingenjör arbetar du med att analysera, utveckla och optimera både produkter och tillverkningsprocesser i Nord-Locks produktionsmiljö. Du har en viktig roll i att säkerställa kvalitet, robusthet och effektivitet i processflöden samt i att driva förbättringar baserat på teknisk analys.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med process- och produktutveckling
Utföra rotorsaksanalyser och driva problemlösning i komplexa processflöden
Analysera material- och processbeteenden kopplat till tillverkning
Stödja vid införande av nya produkter och produktionsprocesser
Arbeta med materialrelaterade processer såsom härdning och coating
Hantera och följa upp avvikelser och kundreklamationer ur ett processperspektiv
Stödja produktionen genom teknisk analys, felsökning och förbättringsarbete i befintliga processer
Vi söker dig som
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, materialvetenskap eller liknande
Har goda kunskaper i materiallära
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i tillverkande industri
Erfarenhet av kvalitetsuppföljning och rotorsaksanalyser
Erfarenhet av arbete i ERP-system och PLM-system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DR8CCW". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
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852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011208