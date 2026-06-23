Process- och produktionsledare till Stille
Randstad AB / Kulturjobb / Eskilstuna Visa alla kulturjobb i Eskilstuna
2026-06-23
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, Västerås
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, Hallstahammar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Dagens Stille är resultatet av närmare 180 år av innovation i hälso- och sjukvårdens tjänst, allt sedan Albert Stille grundade företaget 1841. Vi har sedan starten tillverkat och marknadsfört kirurgiska instrument och operationsbord av premiumkvalitet som underlättar arbetet för läkare och kirurger samt gjort nya operationer möjliga. Stilles vision är att vi med våra produkter ska skapa förutsättningar för kirurgisk perfektion "Surgical perfection. For life".
Teamkänslan, kvalitétsfokus och stolthet över vårt hantverk är starkt hos oss och du kommer att vara omgiven av kollegor som räknas som några av de bästa i branschen. Vi erbjuder ett spännande och utmanande jobb, med stora möjligheter inom en framtidsbransch och ett företag i stark utveckling. Tillsammans är vi alla med och bidrar till vår spännande framtid. Vill du vara med och fortsätta utveckla tillverkningen av våra produkter? Tillverkningen är placerad i Torshälla och nu söker vi en driven produktionsledare till vår avdelning mot kirurgiska instrument som kommer vara en viktig kugge i vår fortsatta framgångsresa.
Rollen
Som Produktions- och processledare i Torshälla är du navet i vår dagliga drift. Din viktigaste uppgift är att vara en närvarande och trygg ledare för ditt team. Du är en person som trivs ute i verksamheten, som lyssnar och som tar tillvara på den otroliga hantverkskunskap som finns hos våra medarbetare. Som produktionsledare har du ansvar för produktionen och den dagliga driften samt att kontinuerligt utveckla och förbättra produktionsprocesserna.
Dina ansvarsområden:
Coachande ledarskap: Du leder och fördelar arbetet på ett sätt som skapar engagemang och arbetsglädje.
Teamutveckling: Du säkerställer rätt bemanning, följer upp utbildningsplaner och ser till att alla i teamet har förutsättningar att lyckas.
Kvalitet & Leverans: Du ansvarar för att tidplaner och budget hålls, med ett kompromisslöst fokus på att våra produkter lever upp till högsta säkerhetskrav.
Driva utveckling: Genom ett prestigelöst förhållningssätt arbetar du strategiskt med att förbättra processer och nå våra gemensamma mål.
Den här tjänsten passar dig som vill vara med på resan för att fortsätta vidareutveckla Stille för att vi ska vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Stille söker långsiktighet och söker därför dig som vill verka i ett företag som satsar långsiktigt på sina egna produkter.
Ansvarsområden
• Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från produktionsledande arbete i tillverkningsindustrin och har ett driv av ständiga förbättringar. Utöver det är det en stor fördel om du har arbetat med tillverkning inom medicinteknik och har erfarenhet av kvalitetssystem ISO 13485. Du är ödmjuk och inlyssnande, men du har samtidigt modet och tryggheten att fatta beslut och leda vägen framåt när det behövs. Du har en förmåga att få med dig folk genom ditt professionella förhållningssätt och din naturliga fallenhet för att bygga tillit och långsiktiga relationer.Kvalifikationer
Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet från en liknande roll inom tillverkningsindustrin.
Ledarskap: Du har ett dokumenterat driv av ständiga förbättringar och erfarenhet av att leda personal.
Bakgrund: Högskole-/universitetsutbildning eller yrkesutbildning med lång erfarenhet från industriell verksamhet.
Verktyg: Du har god datorvana och vi ser det som ett stort plus om du arbetat i affärssystemet Monitor.
Språk: Då vi är ett internationellt företag behärskar du både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Du är ansvarstagande, initiativtagande och drivande i utvecklingen av vår verksamhet. Du förstår vikten av att uppnå resultat, hålla deadlines och säkerställa hög kvalitet inom ditt arbete. Du har en vilja att lära dig nya saker och tycker om att skapa resultat och uppnå mål både individuellt och tillsammans med resten av teamet. Vi ser att du är effektiv, resultatfokuserad och lösningsorienterad, utan att riskera kvalitet och säkerhet.
Varför Stille?
Här får du en roll med stora möjligheter i ett företag som befinner sig i stark utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där kvalitet, säkerhet och stolthet går hand i hand. Om du vill verka i ett bolag som satsar långsiktigt på sina produkter och sina medarbetare då är detta rätt plats för dig.
Placering: Torshälla.
Omfattning: Heltid.
Är det dig vi söker?
I denna process som är en direktrekrytering till Stille så samarbetar vi med Randstad. Det innebär att Randstad hanterar rekryteringsprocessen men du blir direktanställd hos Stille.
Sista ansökningsdag för tjänsten är 12e juli men vänta inte med din ansökan då vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring rollen vänligen kontakta, Therese Abrahamsson, therese.abrahamsson@randstad.se Om företaget
Stille AB
Dagens Stille är resultatet av närmare 180 år av innovation i hälso- och sjukvårdens tjänst, allt sedan Albert Stille grundade företaget 1841. Vi har sedan starten tillverkat och marknadsfört kirurgiska instrument och operationsbord av premiumkvalitet som underlättar arbetet för läkare och kirurger samt gjort nya operationer möjliga. Stilles vision är att vi med våra produkter ska skapa förutsättningar för kirurgisk perfektion "Surgical perfection. For life". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/6983cded-4297-4680-bbb2-375bec2fdc3a
Ekbacken 11 (visa karta
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644 30 TORSHÄLLA Arbetsplats
Stille AB Jobbnummer
9974958