Process & Förändringsledare till Hälsinglands Sparbank
2026-01-20
Nu söker vi en process & förändringsledare - en roll för att effektivisera, utveckla och säkra ett framtida arbetssätt
Vi är i en spännande utvecklingsresa där kundupplevelse, digitalisering och effektivisering är strategiskt viktiga områden.
Vi söker därför en process och förändringsledare som kan driva och utveckla förbättringar och säkra att de verkligen gör skillnad för våra kunder och medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
I denna roll har du fokus på vårt utvecklings- och förbättringsarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt - med tyngdpunkt på att följa teknikutvecklingen, utvärdera nya digitala verktyg såsom tex AI baserade lösningar i syfte att effektivisera processer och stärka vår verksamhet.
Du leder förändringsintiativ och säkerställer att processer, struktur samt implementeringar verkställs. Organisatoriskt tillhör tjänsten bankens Gemensamma Enhet inom området Verksamhetsutveckling.
Ditt uppdrag
- Identifiera förbättringsområden och driva förändringsarbete som stödjer bankens strategiska mål
- Projektledning
- Arbeta nära verksamheten, ledning, IT och andra nyckelfunktioner
- Säkerställa att nya arbetsverktyg implementeras och följs upp på ett strukturerat sätt
- Arbeta med effektivisering och automatisering av gemensamma processer
- Ta fram kommunikations- och utbildningsinsatser kopplat till nya processer och system
Vi söker dig som
Vi söker dig som är trygg och självgående. Du är van att ta intiativ och driva förändring och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda förändringsarbete. Du har förmågan att växla mellan strategisk helhetssyn och operativa detaljer där du pedagogiskt kan kommunicera både muntligt och skriftligt.
Som person är du strukturerad och analytisk, men också relationsskapande och kommunikativ - en person som naturligt får med sig andra i förändring och har en förmåga att skapa engagemang. Vi vill även att du delar vårt genuina engagemang för vår Samhällsnytta. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom relevant område och erfarenhet från liknande uppdrag. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kan komma att ske löpande varför vi välkomnar din ansökan redan idag. Om företaget
Hälsinglands Sparbank är ingen vanlig bank. Vi är en fristående lokal och nära sparbank. Vi driver vår bank efter Sparbanksidén, vilket innebär att vi inte har några aktieägare som kräver en del av bankens vinst, utan istället delar vi med oss och ger tillbaka av vinsten till samhället i form av sponsring och bidrag. Vi har sedan år 2000 gett tillbaka över 160 miljoner kronor till utveckling och livskraft i vår bygd.
I dagsläget består vår organisation av cirka 100 anställda, spridda över sex orter i fyra kommuner: Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal och Sundsvall. Från år 2026 kommer vi att utvidga vårt verksamhetsområde till att omfatta hela Hälsingland. Vår tillväxtstrategi grundar sig i att aktivt engagera oss med kunder i Söderhamn och Ovanåkers kommun.
Tillsammans driver vi utvecklingen av vår bank med målet att skapa en hållbar och trygg ekonomisk framtid för våra kunder. Med vår vision, 'Med hjärtat i bygden växer vi tillsammans,' strävar vi efter att inte bara uppnå våra mål utan också bidra positivt till samhället längs vägen.
Vi erbjuder en arbetsplats med ett positivt och omtänksamt arbetsklimat där vi hjälper varandra, har roligt och utvecklas tillsammans utifrån våra ledord engagerad, nära och öppen. För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra och har en fungerande balans mellan arbete och privatliv.
Tillsammans gör vi skillnad. - Vill du vara med? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
