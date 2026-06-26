Process Manager / Projektledare Processutveckling & Sales Operations
Incluso AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-26
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Vi söker en Process Manager / Projektledare Processutveckling & Sales Operations till ett företag i Stockholm. Start är i augusti, 1 års tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna rollen är 100% onsite i Stockholm.
Vi söker en senior konsult för ett uppdrag som Process Manager / Projektledare med ansvar för att etablera, utveckla och implementera affärsprocesser inom försäljning och kundhantering. Uppdraget har en central roll i att skapa ett sammanhängande end-to-end-flöde från försäljning till kundrelation och tjänsteleverans.Fokus ligger på att definiera och förankra processerna samt säkerställa att dessa stödjs av verksamhetens CRM-plattform, Microsoft Dynamics 365. Konsulten kommer att arbeta nära verksamheten för att kartlägga nuläge, definiera målläge och driva implementeringen av nya arbetssätt med fokus på affärsnytta, kundvärde och effektivitet. Vi söker en person som kombinerar stark kompetens inom processutveckling och förändringsledning med erfarenhet av Sales Operations och CRM-relaterade processer.
Ansvarsområden
Etablera, dokumentera och vidareutveckla affärsprocesser inom försäljning och kundhantering.
Definiera och implementera end-to-end-processer från lead till affär och vidare till kundhantering.
Säkerställa tydliga processgränssnitt, roller, ansvar, input och output mellan olika funktioner.
Leda och facilitera workshops, arbetsmöten och processkartläggningar med verksamheten.
Identifiera processgap, flaskhalsar och förbättringsområden.
Säkerställa att processer och arbetssätt stödjs av Microsoft Dynamics 365.
Fungera som brygga mellan verksamhet, processägare och systemförvaltning.
Ta fram processdokumentation, instruktioner och styrande dokument.
Driva förändringsledning och säkerställa att nya arbetssätt implementeras och används i verksamheten.
Bidra till ökad struktur, effektivitet och kundfokus i försäljnings- och kundprocesserna.
Obligatoriska krav
Minst 5 års erfarenhet av processledning eller processutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och implementera affärsprocesser inom försäljning, kundhantering eller tjänsteleverans.
Erfarenhet av Sales Operations och utveckling av försäljningsprocesser.
Erfarenhet av att leda workshops och facilitera tvärfunktionella arbetsgrupper.
Erfarenhet av förändringsledning och implementering av nya arbetssätt.
Förmåga att dokumentera processer, roller, ansvar, instruktioner och styrande dokument.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande kompetens
Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 Sales.
Erfarenhet av CRM-implementering eller CRM-transformation.
Erfarenhet av Lead-to-Cash, Lead-to-Order eller Customer Lifecycle-processer.
Erfarenhet av tjänsteförsäljning.
Erfarenhet från större organisationer med många intressenter.
Certifieringar inom processutveckling, förändringsledning eller projektledning.Publiceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
Affärsorienterad och verksamhetsnära.
Drivande och självgående.
Strukturerad och analytisk.
Lyhörd och förtroendeskapande.
Pedagogisk med förmåga att omsätta komplexa frågeställningar till praktiska arbetssätt.
Stark samarbetsförmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella miljöer.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm. Start är i augusti, 1 års tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Stockholm.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979892-2074256". Arbetsgivare Incluso AB
(org.nr 559002-3213), https://openings.incluso.se
Gamla Brogatan 32 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Incluso Jobbnummer
9981995