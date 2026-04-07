Process Expert Sap S/4hana - Inköp & Supply Chain
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Nu söker vi en erfaren process expert till ett affärskritiskt transformationsprogram hos vår kund i Malmö. Under 2026 pågår utrullningen av S/4HANA hos boleget, ett omfattande arbete där finansiella processer harmoniseras och moderniseras, inklusive inköpsflöden.
Du kliver in i workstream Supply Chain och får en central roll i att säkerställa att verksamhetens behov omsätts till effektiva, standardiserade processer i SAP S/4HANA. Här blir du en nyckelperson mellan verksamhet och system, med stort inflytande på både arbetssätt samt slutleverans.
Uppdraget är på heltid med start i maj (eller så snart som möjligt) och löper till slutet av augusti, med möjligheter till förlängning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du nära både verksamhet och projektorganisation och ansvarar för att driva och kvalitetssäkra inköpsrelaterade processer:
• Agera ämnesexpert inom operativt inköp och fungera som key user i SAP (MM, gärna även PM)
• Översätta verksamhetsbehov till tydliga krav, processer och beslutsunderlag
• Bidra till styrning, standardisering och utveckling av arbetssätt
• Stötta i datainsamling, datarensning och strukturering
• Delta i testning och kvalitetssäkring av lösningar
• Driva förändringsarbete och agera ambassadör för den nya lösningen
• Ta fram utbildningsmaterial och processdokumentation
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och van att ta en ledande roll i förändringsprojekt.
Du har:
• Flerårig erfarenhet av operativt inköp och processarbete
• Mycket god vana av SAP, framför allt MM (meriterande med PM)
• Erfarenhet som key user, processägare eller motsvarande
• Förmåga att arbeta strukturerat med kravställning och förbättringsarbete
• Erfarenhet av större systemimplementationer eller transformationsprojekt
Som person är du:
• Självständig och drivande
• Kommunikativ och pedagogisk
• Strukturerad med ett starkt kvalitetstänk
• Van vid att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
215 33 MALMÖ
Poolia Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735
9840911