Process Engineer, Blending
The Absolut Company Aktiebolag / Kemiingenjörsjobb / Kristianstad Visa alla kemiingenjörsjobb i Kristianstad
2026-07-20
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OM OSS
The Absolut Company ansvarar för produktion, förpackning och marknadsföring av Absolut Vodka, Kahlúa och Malibu som en del av Pernod Ricard-koncernen, en global ledare inom sprit och vin. Med huvudkontor i Stockholm och som en del av Pernod Ricards Crystal Brand Unit levererar vi några av världens mest välkända och långlivade varumärken.
Vår ambition är att omdefiniera den globala spritmarknaden genom att inspirera människor från alla bakgrunder att mötas, dela idéer och njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. Vi är också engagerade i långsiktig hållbarhet och agerar med hänsyn till konsumenter, samhälle, miljö och våra medarbetare.
Vi söker talangfulla och modiga individer som vill vara med och driva innovation. Våra varumärken formas av livsstil och attityd – men det är våra medarbetare som definierar vilka vi är. Oavsett om du är i början av din karriär eller vill ta nästa steg erbjuder vi en dynamisk och stöttande arbetsmiljö där du kan utvecklas.
OM ROLLEN
Brinner du för att arbeta med ett ikoniskt varumärke som skapar och marknadsför produkter som både gör avtryck och känns relevanta i sin samtid? Vill du vara en del av ett internationellt och inkluderande team som värdesätter samarbete, kreativitet och glädje? Då kan The Absolut Company vara rätt plats för dig – här är convivialité är mer än ett värde, det är ett sätt att leva.
Till vår produktionsanläggning i Åhus söker vi nu en Process Engineer, Blending. Du kommer att spela en nyckelroll i att utveckla och optimera våra processer, samtidigt som du leder och bidrar till projekt i våra produktionsanläggningar inom energi, miljö och teknisk problemlösning. Rollen innebär operativt arbete på plats i Åhus. Du blir en del av Engineering-funktionen och arbetar nära produktion, teknisk utveckling och externa partners i en miljö som präglas av innovation, kvalitet och samarbete.
Huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter:
Tjänsten som Process Engineer, Blending ansvarar för att driva och utveckla processer genom hela värdekedjan – från idé till genomförande:
Projektledning & utveckling
Leda och genomföra process- och anläggningsprojekt enligt företagets projektmodell
Arbeta med förstudier, projektering och implementering
Samverkan med beställare för att uppnå projektmål
Processförbättring & optimering
Identifiera och genomföra förbättringar inom produktion, energi och processekonomi
Optimera Cleaning in Place (CIP), minimera spill och optimera processprestanda
Genomföra riskanalyser och säkerhetsarbete
Tekniskt stöd & problemlösning
Stötta produktionen med teknisk analys och felsökning
Utredningar och felsökning enligt A3-metod
Uppföljning & mätningar som del av förstudier
Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar
Uppmärkning av rör, ventiler och processkomponenter
Dokumentera och uppdatera P&ID och klassningshandlingar i explosionsklassad (Ex) miljö
Upprätta och utföra dokumentering inom området för brandfarlig vara inom området
Uppföljning av lagar, krav och periodiska besiktningar
Medverka vid externa revisioner
Säkerhet & regelefterlevnad
Säkerställa livsmedelssäkerhet och produktkvalitet
Ansvara som föreståndare för brandfarlig vara
Vara kontaktperson inom maskinsäkerhet
VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS
Vi strävar efter att skapa en autentisk, öppen, utmanande och innovativ kultur som stödjer din långsiktiga utveckling. Därför har vi byggt en arbetsmiljö på The Absolut Company där du kan trivas och nå din fulla potential.
Vi värnar om inkludering och ser värdet i olika perspektiv. Hos oss ska du kunna vara dig själv, och vi arbetar aktivt för en arbetsplats som speglar våra konsumenter globalt. Vi är stolta över att ha uppmärksammats i Forbes World's Best Employers och Equileaps topp 100 över arbetsgivare för jämställdhet. Convivialité finns i vårt DNA – det förenar oss över gränser och innebär att du alltid är välkommen som du är och för den du är.
Den här rollen kan vara rätt för dig om du:
Har en ingenjörsutbildning på högskolenivå inom process-, maskin- eller kemiteknik
Har efarenhet av drift eller produktion
Kan göra beräkningar/simuleringar i datormiljö
Har god kunskap inom process- och energiteknik
Har kunskap om ekonomi och arbetsmiljö
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av processtekniskt arbete eller destillation
Erfarenhet av projektledning
Vi söker dig som trivs i en samarbetsinriktad miljö och som aktivt bidrar till att bygga starka och effektiva team. Du är en engagerad lagspelare som tar ansvar för både uppgiften och människorna omkring dig. Med tydligt kundfokus skapar du lösningar som ger verkligt värde, samtidigt som din resultatinriktning hjälper dig att driva arbetet framåt och nå uppsatta mål. Du motiveras av en tydlig vision och ett tydligt syfte, och har förmågan att se hur det dagliga arbetet bidrar till ett större sammanhang. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med förmågan att omsätta idéer och möjligheter i konkreta aktiviteter här och nu.
VÅRT ERBJUDANDE
Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt ersättnings- och förmånspaket som inkluderar grundlön, bonus, utbildning och utvecklingsmöjligheter. Men vårt stöd sträcker sig längre än så. Vi vill hjälpa dig att hantera vardagens utmaningar, uppmuntra dig att göra hälsosamma val, ta hand om ditt välmående och skapa balans mellan arbete och fritid (vi har bland annat en mycket uppskattad personalrestaurang och ett välutrustat gym!). Du får också de möjligheter till professionell utveckling och karriärutveckling som du kan förvänta dig av en global ledare inom dryckesindustrin.
ANSÖKAN
Känns det här som rätt roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig. För kännedom inleds nyanställningar med sex månaders provanställning, och för vissa tjänster kan bakgrundskontroll bli aktuellt.
För mer information om rollen, kontakta gärna Christian Rosengren, Head of Engineering eller för frågor om processen, kontakta gärna Camilla Eriksson, HR Business & Talent Acquisition Partner.
Vi arbetar med löpande urval – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-16.
Som en kompetensbaserad organisation säkerställer vi rättvisa processer och lika möjligheter. Om du behöver extra stöd eller anpassning under rekryteringsprocessen, vänligen kontakta oss. Vi finns här för att stödja dig och välkomnar din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Absolut Company Aktiebolag
(org.nr 556015-0178), http://www.theabsolutcompany.com
Köpmannagatan 29 (visa karta
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296 22 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Absolut Company AB Kontakt
HR Business & Talent Acquisition Partner
Camilla Eriksson camilla.eriksson@pernod-ricard.com Jobbnummer
10007528