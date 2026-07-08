Process engineer
Alten Sverige Aktiebolag / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2026-07-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige Aktiebolag i Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Umeå
eller i hela Sverige
ALTEN söker nu en Process Engineer!
Vi söker dig som är passionerad av processutveckling och teknisk problemlösning inom biologisk tillverkning. Vill du arbeta med formulering, aseptisk fyllning och förpackning av avancerade bioläkemedel? Då kan detta vara din nästa utmaning som konsult på ALTEN!
VAD ERBJUDER VI?
Som konsult på ALTEN får du möjlighet att arbeta med utmanande och spännande projekt hos några av våra viktigaste kunder, med:
Tekniska utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
En inspirerande gemenskap och möjlighet att bidra till en säker och hållbar framtid.
Stöttande och coachande ledarskap.
Möjlighet att arbeta inom life science-branschen och andra reglerade miljöer.
En personlig utbildningsbudget för interna eller externa kurser.
VAD ROLLEN INNEBÄR
Som Process Engineer på ALTEN kommer du att ingå i ett team som stöttar och utvecklar formulerings-, fyllnings- och förpackningsprocesser för biologiska läkemedel. Du kommer att arbeta med teknisk support, avvikelsehantering och kontinuerliga förbättringar i en GMP-reglerad miljö. Rollen innebär nära samarbete med tillverkning, automation, kvalitet och teknik för att säkerställa stabila och effektiva processer.
Stödja och förbättra formulering och aseptisk fyllning av biologiska läkemedel.
Utreda och lösa processrelaterade problem med strukturerad felsökning och rotorsaksanalys.
Genomföra och utvärdera förbättringsprojekt för att öka kvalitet, utbyte och kostnadseffektivitet.
Samarbeta tvärfunktionellt med olika avdelningar för att säkerställa smidiga produktintroduktioner och drift.
Bidra till dokumentation såsom arbetsinstruktioner, riskbedömningar och tekniska rapporter.
Stödja eller leda valideringsaktiviteter (IQ/OQ/PQ) för ny utrustning och processer.
VI SÖKER DIG SOM:
Vi söker dig som är tekniskt skicklig, strukturerad och drivs av att leverera resultat. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har förmågan att kommunicera tydligt med olika intressenter.
Erfarenhet av formulering och/eller aseptisk fyllning av biologiska läkemedel eller liknande processer.
cGMP i reglerad tillverkning.
Produktionsutrustning, anläggningar och instrumentering.
Erfarenhet från start-up-miljöer, nya anläggningar eller produktionslinjer.
Kunskap om validering och kvalificering (IQ/OQ/PQ).
Erfarenhet av GMP för sterila processer och aseptiska regulatoriska krav.
Erfarenhet av Lean Manufacturing och dokumenterade förbättringar.
Talar svenska och engelska flytande.
TIDSRAM: 9 månaders uppdrag, med start i Augusti 2026.
VARFÖR ALTEN?
På ALTEN blir du en del av ett högt kvalificerat team som arbetar med några av de mest spännande projekten inom life science och teknik. Vi erbjuder en kultur där du kan växa, utmana dig själv och göra verklig skillnad i projekt som formar framtidens lösningar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 60 000 medarbetare i mer än 30 länder. I Sverige är vi 1 300 konsulter på 11 orter, från Malmö till Skellefteå, och stöttar världsledande företag inom Automotive, Telecom, Industry, Energy, Aerospace & Defense och Life Science.
För sjätte året i rad har ALTEN utsetts till ett av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige Aktiebolag
(org.nr 556420-7453), http://alten.se
Lindhagensgatan 112 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Alten Stockholm Jobbnummer
9997379