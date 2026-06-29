Process Engineer
Akwel Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Ulricehamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Ulricehamn
2026-06-29
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Main Responsibilities
The Process Engineer carries out the industrialization of products in Ulricehamn according to standards and specifications, in line with targets for quality, cost, and delivery.
The tasks include:
Participating in design reviews to ensure product manufacturability
Leading the industrialization and performing tasks defined in the project quality plan based on applicable standards (overall responsibility for manufacturing, process FMEA, control plan, specifications, trial run, process validation, ...)
Ensuring industrialization planning, the allocated budget, and that the process design aligns with specifications; this is done in collaboration with the project manager and/or the Product Lines industrialization team
Participating in technical meetings and project reviews
Completing the product's process FMEA
Leading action plans for process development and validating technical decisions
Being responsible for establishing the technical data for the process
Actively participating in reviews of design and supplier selection for production equipment. Monitoring execution and validating their approval.
WE ARE LOOKING FOR SOMEONE WHO HAS:
Education and Experience
A suitable technical education in engineering, production, or development, along with relevant work experience, or equivalent professional experience within the manufacturing industry.
Professional Skills
Organizational skills and ability to work in cross‐functional teams
Good knowledge of Microsoft Office
Decision‐making ability
Fluency in Swedish and English (spoken and written)
Analytical thinking
Accuracy
Initiative
Respect for confidentiality
Meritorious:
SAP
LEAN background
Knowledge of APQP/PPAP
Automation/Robotics
Technical drawing knowledge
Personal suitability will be highly valued.
OTHER INFORMATION
Location: Ulricehamn, Sweden
Employment type: 6‐month probationary period with the possibility of permanent employment
Department: Technical Group
Start date: According to agreement
If you are interested in the role, please send your CV and cover letter to: hr.uhn@akwel-automotive.com
Application deadline: 7 August 2026
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Huvudsakliga ansvarsområden
Process Engineer genomför industrialisering av produkter i Ulricehamn enligt standarder och specifikationer i enlighet med mål för kvalitet, kostnader och leverans.
I arbetsuppgifterna ingår:
Delta i produktdesigngenomgångar för att säkerställa produktens tillverkningsbarhet
Leda industrialiseringen, genomföra uppgifter som anges i projektets kvalitetsplan baserat på gällande standarder (Övergripande ansvar över tillverkning, process-FMEA, styrplan, specifikationer, trial run, processvalidering,...)
Säkerställa industrialiseringsplaneringen, den tilldelade budgeten, samt att processdesignen är samstämmig med specifikationerna; detta görs i samarbete med projektledaren och/eller "Product Lines" industrialiseringsteam,
Deltagande i tekniska möten och projektgranskningar,
Färdigställa produktens process-FMEA
Leda handlingsplaner för produktens processutveckling och validera de tekniska valen,
Ansvarig för att upprätta den tekniska datan för processen,
Ta aktivt ansvar i genomgångar av konstruktion och val mot leverantörerna av produktionsutrustningen. Övervaka genomförandet och validera deras godkännande.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Utbildning och Erfarenhet
Lämplig teknisk utbildning inom teknik, produktion eller utveckling och arbetslivserfarenhet inom detta, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustrin.
Professionella färdigheter
Organisationsförmåga och förmåga att arbeta i tvärfunktionella team.
God kunskap i Office-program krävs.
Beslutsförmåga
Svenska och engelska (flytande i tal och skrift).
Analytiskt tänkande
Noggrannhet
Initiativförmåga
Respekt för sekretess
Meriterande:
SAP
LEAN-bakgrund
Kunskap om APQP/PPAP
Automation/Robot
Ritningskunskap
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIG INFORMATION:
Plats: Ulricehamn, Sverige
Anställningstyp: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Avdelning: Technical Group
Startdatum: Enligt överenskommelse
Om du är intresserad av rollen, skicka gärna ditt CV och personliga brev till: hr.uhn@akwel-automotive.com
Sista dag att ansöka är 7 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: hr.uhn@akwel-automotive.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Process Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akwel Sweden AB
(org.nr 556099-2041)
Hillaredsvägen 10 (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Arbetsplats
Ulricehamn Jobbnummer
9983557