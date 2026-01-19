Process Engineer
2026-01-19
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Hofors
, Falun
, Ludvika
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en talangfull processingenjör till vårt team i Hofors för en tillsvidareanställning. Du kommer att arbeta tillsammans med vår erfarna FoU-chef för att utveckla och optimera våra arbetsprocesser och produkter. Du kommer även att ha möjlighet att ersätta FoU-chefen vid behov.
Dina ansvarsområden kommer att vara:
* Processutvärdering - Granska och uppdatera våra processer för att optimera kvalitet, effektivitet och produktivitet.
* Delta i utveckling och dokumentation av produktions- och säkerhetsrutiner.
* Granska och förbättra nya produkter för att optimera smältningsrecept och förbättra kvaliteten på utbytet.
* Delta i utvärdering och utveckling av våra processer i relation till affärsmöjligheter.
* Utföra provtagning och laboratorieanalyser.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
* En kvalificerad ingenjör.
* Ha metallurgisk utbildning eller erfarenhet.
* En avancerad användare av Microsoft Excel.
* Kunna och vara bekväm med att tala engelska.
Vad du kan förvänta dig av oss:
* Konkurrenskraftig lön inklusive attraktiva förmåner som prestationsbaserad bonus, privat sjukvård, livförsäkring och långtidssjukförsäkring.
* Karriärmöjligheter inom ett internationellt företag.
* Ansvar och befogenheter från dag ett.
Praktisk utbildning med ett engagerat team som sätter säkerheten först.
Om du vill veta mer om denna roll, vänligen kontakta HR- manager Orlando Ludvigsson på tel. 010-555 86 05 på Hyrpersonal Executive Rekrytering som vi samarbetar med i denna rekrytering Om företaget
Vår anläggning i Hofors har 40 anställda och har successivt vuxit de senaste åren. Idag består anläggningen av 4 elektriska ugnar och en gasoxidationsugn. Majoriteten av processerna syftar till att smälta katalysatoravfall för metallåtervinning och produktionen är kontinuerlig och pågår dygnet runt.
Med djup expertis som global ledare inom katalys och ädelmetaller, betjänar BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) kunder inom många branscher, inklusive bilindustri, flygindustri, inomhusluftkvalitet, halvledare och vätgasekonomi, och erbjuder helhetslösningar med sin handel och återvinning av ädelmetaller. Med fokus på cirkulära lösningar och hållbarhet, är ECMS engagerade i att hjälpa våra kunder skapa en renare och mer hållbar värld. Att skydda våra livselement är vårt syfte och det inspirerar oss till ständigt nya lösningar.
• B (Personbil)
