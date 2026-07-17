Process Engineer - Kärnkraft | Nevita | Göteborg
Nevita AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-17
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Har du erfarenhet som processingenjör inom kärnkraftsindustrin och vill arbeta i tekniskt avancerade projekt där säkerhet, kvalitet och processförståelse står i fokus? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi på Nevita AB söker nu erfarna processingenjörer med bakgrund inom kärnkraft för kommande uppdrag hos våra kunder. Rollen innebär att du bidrar med din tekniska kompetens i projekt som omfattar processutveckling, anläggningsmodifieringar, investeringar och optimering av befintliga anläggningar.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som processingenjör kommer du att arbeta med utveckling, analys och förbättring av processer i nära samarbete med flera teknikdiscipliner. Beroende på uppdrag kan dina arbetsuppgifter bland annat omfatta att:
Ta fram och utveckla processlösningar för ombyggnads- och investeringsprojekt.
Utföra processberäkningar och tekniska analyser.
Ta fram och granska processdokumentation, såsom PFD, P&ID och tekniska specifikationer.
Delta i projektering och säkerställa att processlösningar uppfyller gällande krav och standarder.
Samarbeta med discipliner som mekanik, el, instrument och automation för att säkerställa väl fungerande helhetslösningar.
Medverka i riskanalyser, tekniska utredningar och förbättringsarbeten.
Ge tekniskt stöd under projektens olika faser – från förstudie och projektering till driftsättning.
Bidra till att säkerställa hög kvalitet, driftsäkerhet och regelefterlevnad i projekten.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från roller som Process Engineer eller liknande teknisk roll inom kärnkraftsindustrin. Du har en god processförståelse och trivs i projekt där tekniska krav, säkerhet och kvalitet är avgörande.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet som processingenjör inom kärnkraftsindustrin.
Erfarenhet av processdesign, processutveckling eller anläggningsmodifieringar.
God vana av att ta fram och granska teknisk processdokumentation, exempelvis PFD, P&ID och processbeskrivningar.
Erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära projektorganisationer.
God förståelse för tekniska regelverk, kvalitetskrav och säkerhetsprocesser inom kärnkraft.
Förmåga att analysera komplexa tekniska frågeställningar och omsätta dem till praktiska lösningar.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika teknikdiscipliner.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av moderniserings- eller investeringsprojekt inom kärnkraft.
Erfarenhet av säkerhetsklassade system eller arbete i reglerad verksamhet.
Erfarenhet av processäkerhet, riskanalyser eller driftsättning.Om företaget
Vi är ett ingenjörsbolag med kontor i centrala Göteborg och expansion i Stockholm. I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle bidrar vi med specialistkompetens till globala och välkända kunder inom gas-, olje-, kemi- och energisektorn. Våra projekt har ofta fokus på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi, CCS, vätgas (H2), HVO och LNG.
På Nevita får du möjlighet att arbeta i stora och spännande industriprojekt, antingen ute hos kund eller i projekt som drivs i Nevitas regi. Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team där kunskapsdelning och professionell utveckling är centrala värden.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor och ett flexibelt förmånspaket
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och avsatt tid för friskvård
Möjlighet att arbeta i stora och tekniskt utmanande industriprojekt
Kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsutbyte
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och trivs tillsammans
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. På grund av semestertider kommer vi dock att påbörja urvalsprocessen från vecka 33, vilket innebär att återkopplingen kan dröja något längre än vanligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
📧 oscar.sahlin@nevita.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085414-2105236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nevita AB
(org.nr 559047-4721), https://nevita.teamtailor.com
Anders Carlssons gata 14 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Nevita Jobbnummer
10005362