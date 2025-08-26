Problemlösande logistiker I Lernia I Eskilstuna
2025-08-26
Är du redo att ta ditt logistiska kunnande till nästa nivå? Hos vår kund i Eskilstuna får du möjligheten att arbeta i en internationell miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och problemlösning. Bli en del av ett dynamiskt team där ditt arbete gör skillnad och du får stort ansvar.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Om tjänsten: Som Logistiker/Backorder Handler kommer du i huvudsak att hantera problemlösning vid ofta kritiska situationer som maskinhaveri, främst kopplat till reservdelsbrist. Du ansvarar för att hitta snabba och bra lösningar åt kunden genom ett bra uppbyggt nätverk, och bidrar till förbättringsarbete hos vår kund.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har flytande kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du bör ha en utbildning med logistisk inriktning eller likvärdig utbildning alternativt god erfarenhet av logistikarbete. Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel, är ett måste. Erfarenhet av att arbeta med affärssystem, gärna SAP, är också ett krav. Din förmåga att arbeta kundorienterat med dagliga globala kontakter är avgörande, och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av roller med internationella kontakter och har arbetat med dataanalysverktyg som PowerBI, Qlikview, SQL eller RPA. Erfarenhet av förbättringsarbete och en vilja att bidra till företagets effektivisering är önskvärt. Vi värdesätter även din förmåga att bygga relationer och nätverk, liksom ditt intresse för att utveckla samarbetet med leverantörer. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska är också en fördel då kontakterna kan finnas över hela världen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Hanna Karlsson via e-post: hanna.karlsson@lernia.se
