Pro-säljare (B2B)
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södermalms Trädgårdsmaskiner AB i Stockholm
Vill du arbeta med professionell försäljning mot företagskunder och vara med och bygga en stark Pro-affär i Stockholm?
Södermalms Trädgårdsmaskiner är en ledande aktör inom professionella maskiner och lösningar för skog- och grönyteskötsel. Vi är Pro-återförsäljare för Husqvarna och arbetar med marknadens mest avancerade maskiner.
Utöver det säljer, servar och installerar vi produkter från flera ledande varumärken, bland annat Husqvarna, Stihl, EGO, Cramer, Pellenc och Kress.
Vi söker nu en affärsdriven Pro-säljare som vill ta ett tydligt ansvar för att utveckla våra företagskunder genom aktiv och uppsökande försäljning.
Om tjänsten - Pro-säljare (B2B)
Som Pro-säljare har du ett tydligt uppdrag: att driva tillväxt genom hög aktivitet och uppsökande försäljning.
Rollen innebär att du:
Arbetar aktivt med nykundsbearbetning och prospektering
Skapar många nya affärskontakter varje vecka
Bygger och utvecklar långsiktiga relationer med företagskunder
Genomför kundbesök och behovsanalyser
Tar fram offerter, driver affärer och följer upp avslut
Samarbetar tätt med verkstad och installation för att säkerställa leverans
Det här är en roll för dig som trivs med tempo, affärsdialog och att vara ute hos kund.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande
Du är affärsdriven och van vid att arbeta med uppsökande försäljning
Du har hög aktivitetsnivå och stark egen drivkraft
Du är strukturerad, uthållig och relationsskapande
Du kommunicerar professionellt och förtroendeingivande
God svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder dig
En tydlig säljroll med stort eget ansvar
Möjlighet att bidra till vår Pro-affär i Stockholm
Starka varumärken och konkurrenskraftiga produkter
Kompetensutveckling och produktutbildningar
Trygga villkor: heltid, månadslön enligt överenskommelse
Ta chansen att bli en del av vårt växande team - vi ser fram emot din ansökan!
