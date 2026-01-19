Pro-säljare (B2B)

Södermalms Trädgårdsmaskiner AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-19


Vill du arbeta med professionell försäljning mot företagskunder och vara med och bygga en stark Pro-affär i Stockholm?
Södermalms Trädgårdsmaskiner är en ledande aktör inom professionella maskiner och lösningar för skog- och grönyteskötsel. Vi är Pro-återförsäljare för Husqvarna och arbetar med marknadens mest avancerade maskiner.
Utöver det säljer, servar och installerar vi produkter från flera ledande varumärken, bland annat Husqvarna, Stihl, EGO, Cramer, Pellenc och Kress.
Vi söker nu en affärsdriven Pro-säljare som vill ta ett tydligt ansvar för att utveckla våra företagskunder genom aktiv och uppsökande försäljning.
Om tjänsten - Pro-säljare (B2B)
Som Pro-säljare har du ett tydligt uppdrag: att driva tillväxt genom hög aktivitet och uppsökande försäljning.
Rollen innebär att du:

Arbetar aktivt med nykundsbearbetning och prospektering

Skapar många nya affärskontakter varje vecka

Bygger och utvecklar långsiktiga relationer med företagskunder

Genomför kundbesök och behovsanalyser

Tar fram offerter, driver affärer och följer upp avslut

Samarbetar tätt med verkstad och installation för att säkerställa leverans

Det här är en roll för dig som trivs med tempo, affärsdialog och att vara ute hos kund.
Kvalifikationer och personliga egenskaper

Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande

Du är affärsdriven och van vid att arbeta med uppsökande försäljning

Du har hög aktivitetsnivå och stark egen drivkraft

Du är strukturerad, uthållig och relationsskapande

Du kommunicerar professionellt och förtroendeingivande

God svenska i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Vi erbjuder dig

En tydlig säljroll med stort eget ansvar

Möjlighet att bidra till vår Pro-affär i Stockholm

Starka varumärken och konkurrenskraftiga produkter

Kompetensutveckling och produktutbildningar

Trygga villkor: heltid, månadslön enligt överenskommelse

Ta chansen att bli en del av vårt växande team - vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Arbetsgivare
Södermalms Trädgårdsmaskiner AB
Södermalms Trädgårdsmaskiner AB
127 39  SKÄRHOLMEN
127 39  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Södermalms Trädgårdsmaskiner

