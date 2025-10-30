Privatsäljare Dina Försäkringar i Växjö
Rekryteringshuset i Sverige AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2025-10-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringshuset i Sverige AB i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Vetlanda
, Nässjö
eller i hela Sverige
Säljare till Dina Försäkringar Göta - Bli en del av ett engagerat team i medvind
Hos Dina Försäkringar Göta händer det mycket positivt.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu fler engagerade kollegor till vårt säljteam i Växjö. Här får du möjlighet att arbeta i ett stabilt bolag med stark lokal förankring, där vi värdesätter närhet, nytänkande och engagemang - både i mötet med våra kunder och i samarbetet med varandra.
Vi tror på långsiktiga relationer och erbjuder en arbetsmiljö där du får växa tillsammans med ett team som stöttar, utmanar och firar framgångar ihop.
Din roll hos oss
Som säljare hos oss arbetar du proaktivt med att utveckla befintliga kundrelationer och skapa nya, främst via utgående samtal. Du fokuserar på försäkringar inom privatsegmentet - exempelvis villa-, bil- och personförsäkringar - och erbjuder rådgivning som är både personlig och professionell.
Du lyssnar in varje kunds behov, analyserar deras försäkringssituation och föreslår lösningar som skapar trygghet i vardagen. Vi tror på genuina samtal där omtanke och ärlighet är grunden för god service.
Vad du får hos oss
- Ett positivt och kunnigt arbetslag med stark sammanhållning.
- Erfaren säljcoaching som stöttar dig i din utveckling
- En gedigen introduktionsutbildning som ger dig trygghet i rollen och fortlöpande kompetensutveckling inom försäkringsområdet
- En arbetsplats där Dina-andan genomsyrar allt vi gör - med korta beslutsvägar, nära ledarskap och ett gott arbetsklimat
- Möjlighet att vara med när vi under hösten flyttar in i våra nya, fina lokaler - ett positivt och spännande steg i vår utveckling
Vem vi tror att du är
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och försäljning. Du är lyhörd, ansvarstagande och har en stark drivkraft att nå resultat - samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till teamets gemenskap.
Du har god kommunikativ förmåga, är van vid att arbeta digitalt och har lätt för att sätta dig in i kundens perspektiv. Erfarenhet av försäljning är meriterande, liksom erfarenhet från kvalificerad kundsupport eller kundservice där rådgivning och service varit centralt.
Vi söker dig som har fingertoppskänsla för kundbemötande - du är starkt inriktad på att lyssna in, serva och hjälpa kunden, och du trivs med att arbeta med rådgivande försäljning där varje samtal är en möjlighet att göra skillnad för kunden.
Branscherfarenhet är inget krav - vi ser gärna att du har ett intresse för försäkringsområdet. Hos oss får du rätt förutsättningar att lyckas, med stöd från erfarna kollegor och ledare.
Vi erbjuder
- En tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
- Heltid, dagtid med ett kvällspass per vecka.
- Arbetsplats i centrala Växjö - med flytt till nya lokaler under hösten
- Tillträde enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt
Dina Försäkringar
Vi är fem försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi finns på flera platser i landet, från Lund i söder till Piteå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare. Vårt engagemang i lokalsamhället är stort där vi stöttar förenings- och kulturliv, verkar inom näringslivet och arbetar med skadeförebyggande insatser. Vi är landets femte största sakförsäkringsgivare. För mer information se www.dina.se.
Vill du vara med på vår resa? Välkommen med din ansökan via RekryteringsHuset:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:851105/
• vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-10-30Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor eller mer information vänligen kontakta rekryteringskonsult Petra Lindomborg som nås på mobil: 0727164381. Facklig representant från Forena är Christer Henningsson, telefon: 036-356874. Vi tittar löpande på ansökningarna som kommer in. Ersättning
Fast enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Petra Lindomborg 072-7164381 Jobbnummer
9580911