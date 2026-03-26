Privatrådgivare till Vimmerby Sparbank
2026-03-26
Privatrådgivare på Vimmerby Sparbank
Vimmerby Sparbank är stolta över att vara en del av Vimmerby och drivs av vår ständiga ledstjärna - att tillsammans verka för ett långsiktigt och hållbart Vimmerby som växer.
I över 80 år har vi bidragit till vår bygd och den utveckling som vi tillsammans gjort. Genom alla år har vi levt efter Sparbanksidén att fullt ut arbeta för en sund och hållbar ekonomi för människor och företag i vår lokala omgivning.
Som sparbank fattar vi våra egna beslut och återinvesterar vårt överskott till bygden både direkt och indirekt via Sparbanksstiftelsen Vimmerby. Härigenom bidrar vi också till att stärka vårt näringsliv, föreningsliv, kulturliv och bygd.
Om rollen
Vi söker en engagerad Privatrådgivare till vårt team. Som privatrådgivare arbetar du med kundens hela privatekonomi, där du vägleder och erbjuder lösningar inom finansiering, sparande, pension och trygghetsförsäkringar. Din roll är att skapa långsiktiga relationer och hjälpa kunderna att fatta välgrundade ekonomiska beslut i livets olika skeden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Erbjuda personlig finansiell vägledning och lösningar till kunder
- Bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer
- Jobba i team ihop med övriga kollegor för att uppnå bästa resultat
- Hålla dig uppdaterad om branschtrender för att erbjuda aktuell rådgivning
- Dokumenterad erfarenhet inom finansiell rådgivning eller liknande områden
- Du har lätt för att komma överens med folk och gillar att bygga relationer. Att kunna lyssna och förstå kundernas behov är viktigt för dig
- Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
- Högskoleutbildning eller tidigare erfarenhet från bank är meriterande
På Vimmerby Sparbank blir du del av ett team som värdesätter samarbete, hållbarhet och samhällsengagemang. Vi erbjuder möjligheter till professionell utveckling i en miljö dedikerad till att göra betydelsefulla insatser lokalt.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan tillsammans med CV senast 15 april.
Kontaktpersoner vid frågor
Daniel Svensson, Affärschef 076-127 15 56
Pär Gustafsson Facklig företrädare 0492 -795 21 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Sparbank AB
(org.nr 516401-0174)
Vimmerby Sparbank
Daniel Svensson 0492-79509
9819866