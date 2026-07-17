Privatrådgivare till SEB Personalbanken
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2026-07-17
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Arbetsbeskrivning Tänker du alltid kund först och vill vara med och bidra till att skapa ekonomisk trygghet och möjligheter för människor genom livets olika skeden? Vi söker dig som drivs av att skapa värde för kunder, bygga förtroendefulla relationer och utvecklas som rådgivare.
Personalbanken består av två engagerade team om totalt 28 medarbetare som drivs av samarbete, utveckling och affär. De sitter i egen lokal i Nordstan Göteborg och är en del av Centres of Excellence. Hos personalbanken är hög kundnöjdhet en självklarhet - och du får en central roll i det arbetet.
SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationellt perspektiv. De tillhandahåller finansiella tjänster för företag, institutioner och privatkunder. SEB vill bidra till hållbar tillväxt och göra skillnad för kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Genom sin expertis och höga servicenivå skapas möjligheter för kunderna att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina affärsambitioner och mål. Nu och för framtiden.
Kvalifikationer och egenskaper Som Privatrådgivare med fokus bolån på Personalbanken möter du SEB:s anställda via telefon, digitala videomöten och skriftliga kanaler, där du guidar dem genom hela bolåneresan – från första funderingen kring bostadsköp till färdigt bolån och vidare ekonomisk trygghet. I rollen kombinerar du rådgivning, relationsbyggande och affärsmannaskap.
Genom att förstå kundens behov och livssituation skapar du trygghet, hittar rätt lösningar och bygger långsiktiga kundrelationer. Med självledarskap och ett proaktivt arbetssätt tar du initiativ, hjälper kunder att förstå sina möjligheter och bidrar till en kundupplevelse som verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga och är lyhörd för kundens behov
Är resultatinriktad och har ett starkt kundfokus
Är driven, självgående och har en vilja att utvecklas
Har relevant högskoleutbildning, gärna inom ekonomi
Rollen kräver Swedsec-licenser för rådgivare och bolån, vilket är meriterande om du redan har
Våra erbjudande till dig
En stimulerande arbetsmiljö i ett engagerat team
Stora möjligheter att utvecklas inom rollen
En kultur där samarbete, affär och kund står i fokus
Möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till teamets utveckling
Bra förmåner via SEB:s egen Personalbank
Om SEB På SEB är vi övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för att kunna bygga starka och bra team för att vårt företag ska vara hållbart för framtiden. Vi strävar efter att ha en inkluderande och värderingsdriven kultur där vi alla känner oss uppskattade, respekterade och involverade oavsett bakgrund, erfarenhet, tro, kön, ålder och varifrån vi kommer.
Läs mer om hur det är att arbeta på SEB här: www.sebgroup.com/career
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar SEB med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063120-2106006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
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411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Amendo Jobbnummer
10005769