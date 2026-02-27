Privatrådgivare till Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Landskrona
, Ystad
, Tomelilla
, Ängelholm
Att vara med på resan på ett kontor som är i tillväxt innebär mer än en ny arbetsplats.
Som Privatrådgivare arbetar du med alla delar av kundens privatekonomi och är bankens ansikte utåt. Du bygger relationer både i och utanför banken genom att vara aktiv på marknaden, deltar på visningar och lokala event. Du arbetar nära kollegor och är med och driver utvecklingen i vår bank framåt. Du rapporterar till kontorschefen på kontoret i Malmö och tillhör ett team på 12 personer, som sitter både i Malmö och Lomma.
Som Privatrådgivare arbetar du med alla delar av kundens privatekonomi och är bankens ansikte utåt. Du bygger relationer både i och utanför banken genom att vara aktiv på marknaden, deltar på visningar och lokala event. Du arbetar nära kollegor och är med och driver utvecklingen i vår bank framåt. Du rapporterar till kontorschefen på kontoret i Malmö och tillhör ett team på 12 personer, som sitter både i Malmö och Lomma.
Ditt fokusområde kommer vara att arbeta med privatkunderna både av prospektering av privatkunder, företagskundernas privataffärer och förvalta befintliga kundrelationer. Du kommer även arbeta nära företagsrådgivare, spara- och försäkringsspecialister.
Vem är du?
Du gillar att samarbeta, är lyhörd för kundens situation och önskemål och du trivs när du får använda din kunskap till att förbättra kundens ekonomi. Du är engagerad och lösningsorienterad, ser möjligheter där andra ser hinder. Du tar eget initiativ och gillar att ligga steget före. Du gillar att arbeta strukturerat och håller vad du lovar. Med mod att tänka nytt bygger du förtroende och skapar trygghet både med kollegor och kunder. Ditt kundfokus gör att du alltid strävar efter att leverera hög kvalitet. Du vill också vara en del av ett sammanhang där din kompetens verkligen värdesätts. Du gillar att träffa nya människor och delar sparbanksidén.
Du är ansvarstagande, trivs med att arbeta under eget ansvar och ser själv affärsmöjligheterna. Du har en gedigen kunskap inom bank och ser vikten i det personliga mötet med kunden, både digitalt och fysiskt.
Vi söker dig som:
- Har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller liknande
- Innehar Swedsec rådgivare- och bolånelicens
- Har mycket god erfarenhet av arbete med kvalificerad helhetsrådgivning inom bank och finans
- Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
- Minst 2 års erfarenhet av liknande tjänst
Hos oss på Sparbanken Syd tror vi att människor utvecklas när de får vara sig själva, känna sig trygga och får vara med och påverka. Som medarbetare blir du en viktig del av en självständig sparbank med stark lokal förankring och ett tydligt syfte: framtidens sparbank med nöjda kunder och stolta medarbetare.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa.
Du får bland annat;
En trygg arbetsplats där du kan vara dig själv. En bank med korta beslutsvägar, stark värdegrund och en vilja att testa nytt, Förmåner, som t ex; rabatt på bolån, privatvårdsförsäkring, hälsoundersökning, friskvårdsbidrag på 4000 kr/år, Benifex (förmånsportal), ersättning vid föräldraledighet.
Så här ansöker du
Du behöver inte skriva något personligt brev - vi fokuserar på din kompetens och erfarenhet. I stället ber vi dig svara på ett antal frågor, vänligen referera inte till ditt CV. För att säkerställa en rättvis process arbetar vi kompetensbaserat och därför kommer vi att anonymisera din ansökan.
Hos oss ska alla känna sig välkomna. Vi vet att olika bakgrunder och perspektiv gör oss stark och därför arbetar vi aktivt med mångfald, inkludering och psykologisk trygghet - i vardagen och i rekryteringen.
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag som är den 2026-03-22.
Har du frågor är du välkommen att ringa Anders Lindsten, 0411-82 22 56, eller HR Emelie Askmyr, 0411-82 22 08. Kontaktperson för Finansförbundet är Richelle Cruz 0411-82 21 52.
Välkommen med din ansökan!
Hos oss är det viktigt att arbeta nära och transparent - därför hanterar vi hela rekryteringsprocessen själva och undanber oss kontakt från externa rekryteringsföretag.
Välkommen till livet på den gula sidan!
Till en bank som ingen annan. Sveriges enda självständiga sparbank, som jobbar hållbart, svarar när du ringer och pratar så du förstår. Banken, på ren skånska.
Med genuin lokal förankring vill vi stärka dig genom bättre ekonomihälsa. Vi stärker lokalsamhället genom att ge tillbaka. Vi är en trygg följeslagare i livet och karriären, genom generationer.
Vi har funnits sedan 1827 och har alltid haft ett starkt samhällsengagemang - det ligger i vårt DNA. Vi tror på människan, på långsiktighet och på att bank ska vara enkelt och mänskligt. Vår vinst går inte till aktieägare utan till vår stiftelse, som återinvesterar i samhället. Det är vår idé om hållbar ekonomi. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparbanken Syd
(org.nr 548000-7425) Jobbnummer
9766782