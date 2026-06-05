Privatlåneförmedlare till vår outboundverksamhet, Malmö
Ikano Bank Ab (publ) / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-05
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Är du vår nästa stjärnförmedlare?
Nu söker vi nya kollegor till vår D2C Outbound-enhet inom vår svenska organisation.
Som Privatlåneförmedlare på avdelningen Outbound Sales kommer du att vara en del av vårt team som förmedlar bankens produkter till privatpersoner. Du kommer ansvara för att via utgående telefoni erbjuda mestadels privatlån, men ibland även bankens andra produkter såsom t.ex. betalförsäkringar och kreditkort.
Vårt syfte är att uppnå en mer fördelaktig lånesituation för kunden. Genom att främst samla kundens redan existerande lån och krediter försöker vi sänka månadskostnaden och förbättra räntesituationen för kunden. Därför är det viktigt att du först skapar dig en uppfattning om kundens nuvarande situation och sedan presenterar hur våra produkter skulle kunna vara till fördel för kunden.
Du kommer ha ett stort kundansvar då du ansvarar för låneansökan och blir därefter kundens personliga kontaktperson på Ikano Bank.
Vi är ett existerande team som nu ska expandera. Du kommer, tillsammans med dina kollegor, att arbeta sälj- och kundfokuserat för att nå och överträffa de förväntningar som är upprättade. Ta vara på en unik möjlighet att starta din karriär inom Ikano Bank!
Vi erbjuder dig
Att ingå i ett team av både nya och redan erfarna privatlåneförmedlare där du kan växa och påbörja din karriär inom banken. Genom kontakt med kollegor från andra avdelningar få en bra förståelse för hur banken fungerar. Vi bryr oss om varandra, har en öppen kultur där vi lever våra värderingar, arbetar hårt, har roligt på jobbet och levererar resultat.
Är du rätt person för oss?
Stor vikt kommer att läggas vid din inställning och personliga lämplighet för tjänsten. Du har en professionell, driven och säljinriktad attityd och har lätt för att skapa relationer och inge förtroende över telefon. Dessutom finner du lätt din egen motivation att nå uppsatta mål. Samtidigt har du alltid kundnyttan i fokus i samtalen eftersom besluten som kunden tar är viktiga för dennes privatekonomi.
Du är mogen som person och redo att ta nästa steg i din karriär. För att lyckas i denna roll är du resultatfokuserad och har ett högt kvalitetstänk med kunden i fokus. Din goda arbetsmoral och starka prestationsfokus över tid hjälper dig att leverera enligt uppsatta mål.
Vi vill att våra kunder och medarbetare skall välja Ikano Bank för våra värderingar, vad vi står för och hur vi låter dessa leda oss i vårt arbete. Vi har tre grundläggande värderingar som guidar oss i vårt dagliga arbete, och det är viktigt för oss att våra medarbetare känner att dessa värderingar känns naturliga att efterleva på arbetet:
Sunt förnuft och enkelhet, Arbeta tillsammans, Våga gå vår egen väg.
Det är meriterande om du har en utbildning inom ekonomi, men det är inget krav. Vi lägger större vikt på dina personliga egenskaper och ambitioner.
Du bemästrar svenska och engelska i tal och skrift utan hinder.
I denna tjänst kommer du att rapportera till vår Team Manager för Outbound Sales med placering i Malmö. Detta är en tillsvidareanställning med initial provanställning på 6 månader.
Bli en del av oss – tillsammans hittar vi bättre vägar framåt!
Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vänligen notera att vi endast har möjlighet att ta emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och kommer därför att radera eventuella ansökningar som skickas via mail.
Arbetspsykologiska tester kan bli aktuella om du går vidare i processen. Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt göra en kreditupplysning på dig om du går vidare i processen.
Rekrytering och urval sker löpande, vilket innebär att vi kan komma att stänga rekryteringsprocessen tidigare. Vid frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Jasmin Sudic jasmin.sudic@ikano.se
.
Sista ansökningsdatum 30 juni 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikano Bank AB (publ)
(org.nr 516406-0922)
Hyllieboulevard 27 (visa karta
)
216 23 MALMÖ Arbetsplats
Ikano bank Jobbnummer
9950821