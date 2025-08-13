Privat klinik - Vivitas - söker läkare!
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med i ett bolag i stark tillväxt?
Vi söker Leg. Läkare för anställning på deltid alternativt som konsult till vår privata mottagning i centrala Stockholm. Tjänsten kan övergå till en fast anställning efter ett halvår eller enligt överenskommelse. På sikt planerar vi att utöka tjänsten till heltid. På mottagningen hjälper vi privata-, utländska, försäkrings- och företagskunder med läkarbesök, hälsokontroller, vaccinationer, provtagning m.m.
Även hembesök kan förekomma och digitala videobesök samt telefonkonsultationer.
Vi vill att du som söker är leg. Läkare alt. Specialistläkare, gärna med erfarenhet från privat mottagning, primärvård, hembesök och akutvård.
Du ska
• inneha B-körkort
• kunna uttrycka dig väl mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
• vara flexibel och stresstålig
För mer info och ansökan:
Kontakta verksamhetschef: Helena Sjöberg Garp. helena.garp@mobiladoktorn.se
, 073-675 96 53
Om Docteum AB
Under Docteum AB finns tre dotterbolag: Mobila Doktorn, Vivitas och Nurse och Doctor House AB.
Vivitas är en privat läkarmottagning som erbjuder företagshälsovård och läkarbesök på klinik. Våra kunder är företag, privatpersoner svenska som utländska, hotell, försäkringsbolag mm.
Mobila Doktorn erbjuder läkare för hembesök.
Nurse och Doctor House AB är ett traditionellt bemanningsföretag för vårdpersonal, bland annat för läkare. Våra tjänster är helt privat finansierade.
Leg läkare eller specialistläkare, gärna med erfarenhet från primärvård, hembesök och akutvård.
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet. Ersättning
