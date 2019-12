Privacy & Regulatory Manager till Sinch - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Administratörsjobb i Stockholm

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Administratörsjobb / Stockholm2019-12-21Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.2019-12-21Du kommer att arbeta som Privacy & Regulatory Manager nära verksamheten och du rapporterar direkt till chefsjuristen.Arbetet kommer att bestå av rådgivning och implementering av rutiner på koncernnivå inom Privacy/GDPR andra regulatoriska frågor.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:Vara koncernens Data Protection OfficerGe råd i GDPR och andra Privacy frågorTjäna som bollplank vid utveckling av nya produkterUpprätta och granska personuppgiftsavtalAnsvara för koordinering av incidenthanteringUtföra risk- och konsekvensbedömningarDriva implementering av interna regelverk i koncernens olika bolagLöpande omvärldsbevakning av ny lagstiftning inom Privacy men även andra verksamhetsspecifika områden, tex elektronisk kommunikation, datalagring och liknandeAnsvara för kontakten med regulatoriska myndigheter, rapportering och uppföljningVem är du?Du har en juridisk högskoleexamen och mellan 5-10 års erfarenhet av kvalificerat arbete från affärsjuridisk byrå, större koncern eller myndighet. Vidare har du praktisk erfarenhet av arbete inom GDPR/Privacy och gärna även av telekomregulatoriska frågor. Har du dessutom erfarenhet av arbete på ett internationellt bolag eller erfarenhet från relevant bransch, så är det meriterande. Det är ett krav att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.Som person är du social och utåtriktad. Du har gott omdöme, hög integritet och en god analytisk förmåga. Vidare trivs du med att ha många kontaktytor både internt såväl som externt. Du är van att arbeta självständigt, som en del av ett större sammanhang. Du är lösningsorienterad, en affärsmässig lagspelare, har god samarbetsförmåga och är prestigelös i ditt sätt.Du erbjudsDu erbjuds en utmanande roll med intressanta arbetsuppgifter hos en modern arbetsgivare som värdesätter sina medarbetare. Sinch strategi är fortsatt tillväxt runt om i världen, både organiskt och genom förvärv. Rollen är ny och ingår i Sinch nyetablerade avdelning Legal & Compliance. Som Privacy & Regulatory Manager får du möjlighet att vara med och bygga en juristfunktion med världen som kontaktyta.För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ulriikka Järnefelt på Jurek Rekrytering & Bemanning, telefon 0766331440. Ansökan sker via www.jurek.se. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi emotser din ansökan snarast.Om verksamhetenSinch is a leading global provider of cloud-based communication services and solutions to enterprises and mobile operators, with a platform that reaches every mobile phone on the planet, in seconds or less, through mobile messaging or voice & video calling. Sinch work with some of the world 's largest and most demanding customers, including 8 out of the 10 largest U.S. tech enterprises, as well as mobile operators all around the world. Sinch has grown profitably since the company was founded around 10 years ago, is listed on Nasdaq Stockholm and had an annual turnover of close to 4 BSEK last year. The Group is headquartered in Stockholm, Sweden, with offices in Atlanta, Seattle, London, Munich and Singapore, has around 700 employees and presence in more than 30 countries.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-02-10Jurek Rekrytering & Bemanning AB5017185