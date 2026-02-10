Prissättningsansvarig till Byggmax i Stockholm
Vill du arbeta med prissättning i en affärsnära roll och vara med och bygga upp Byggmax nya pricingfunktion?
Nu söker Byggmax AB en Prissättningsansvarig till servicekontoret i Stockholm. I denna roll får du en central position i att utveckla och professionalisera Byggmax prissättningsarbete i en marknadsnära och datadriven miljö. Rollen är den första i uppbyggnaden av företagets pricingfunktion och kombinerar operativt prisarbete med utveckling av strukturer, arbetssätt och digitala verktyg.Du kliver in i en organisation med korta beslutsvägar, tydligt kommersiellt fokus och stor vilja att förbättra och effektivisera. Här får du möjlighet att påverka lönsamhet genom smartare prissättning, arbeta nära verksamheten och vara med och forma hur Byggmax arbetar med pricing, både idag och på längre sikt.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Byggmax erbjuder dig en roll där du får stort förtroende och tydligt mandat att påverka hur prissättning bedrivs framåt. Du blir en del av en inkluderande kultur som präglas av frihet under ansvar, hög energi och stark förbättringsvilja. Här uppmuntras egna initiativ, nytänkande och utveckling, både professionellt och personligt.
Som värderingsstyrt företag vilar Byggmax verksamhet på ansvar, engagemang och respekt, med en stark tro på samarbete, positiv inställning och att alltid göra sitt bästa. Värderingarna präglar hur organisationen arbetar tillsammans, tar beslut och driver förbättringar i vardagen.
Du erbjuds hybridarbete, bonus kopplat till individ, team och företag samt möjlighet att växa i takt med att pricingfunktionen utvecklas och mognar.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
I rollen som Prissättningsansvarig arbetar du både operativt och utvecklingsorienterat. Du ansvarar för att samla in, validera och uppdatera prisdata samt ta fram analyser och beslutsunderlag kopplat till prissättning. Du stöttar kategorichefer i prissättningsfrågor och arbetar nära inköp och andra funktioner i organisationen.
En viktig del av uppdraget är att identifiera förbättringsmöjligheter i processer, rutiner och arbetssätt samt bidra till att skapa struktur för ett mer effektivt och skalbart prissättningsarbete. Du utvärderar och implementerar digitala verktyg för prisövervakning, tar fram rapporter och uppföljning samt agerar kravställare gentemot interna och externa systemleverantörer.
På kort sikt handlar rollen om att minska manuellt och tidskrävande prisarbete och skapa bättre struktur och transparens i prissättningen. På längre sikt är du med och utvecklar en mer datadriven och modern pricingfunktion med stöd av digitalisering och AI.
Värt att veta
Du ingår i inköpsorganisationen som består av 23 personer och rapporterar direkt till inköpschef. Placeringen är på Byggmax servicekontor i Stockholm, med möjlighet till hybridarbete där minst tre dagar i veckan sker på plats. Tjänsten är på heltid med tillsvidareanställning och önskat startdatum är april eller tidigare om möjligt.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har kommersiell förståelse och ett starkt intresse för prissättning i en affärsnära miljö. Du är van att arbeta analytiskt med data, har mycket goda kunskaper i Excel och trivs med att kombinera struktur med ett pragmatiskt arbetssätt. Du har erfarenhet av att arbeta med systemstöd i praktiken, exempelvis BI- eller analysverktyg, och ser system som ett naturligt stöd för affärsbeslut.
Du arbetar nära inköp och kategoriteam och bidrar med analys och underlag till prissättningsbeslut. Du behärskar svenska obehindrat och engelska på professionell nivå. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, teknik eller statistik, men det är inget krav - för oss väger relevant erfarenhet, affärsförståelse och förmåga att omsätta analys i praktiken tyngre än formell utbildning.
Som person är du analytisk och nyfiken med ett tydligt förbättringsfokus. Du är prestigelös, lösningsorienterad och trivs i en roll där du kombinerar utveckling med operativt arbete i en miljö där allt inte är färdigdefinierat från start.
Erfarenhet av prissättningssystem, detaljhandel eller digitala verktyg för prisövervakning är meriterande, liksom intresse för eller erfarenhet av AI och automatisering. Vi är öppna för olika bakgrunder och erfarenhetsnivåer - det viktigaste är ditt driv, din nyfikenhet och din vilja att utveckla och förbättra.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels bjuda in till en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
