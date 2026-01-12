Prisma Security Söker Personskyddsväktare
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Nacka
, Göteborg
, Varberg
Om PRISMA Security
PRISMA Security är ett av Polismyndigheten och Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag med säte i Stockholm.
Vi har funnits sedan 2013 och har under åren sysslat med ordningshållning, bevakning, skydd och samordnande funktioner i såväl små som i stora sammanhang.
Vi söker löpande efter Personskyddsväktare för verksamhet året runt i Stockholm men även runt om i landet.
Vår vision är att skapa trygghet och tillföra ett mervärde i samhället kopplat till vår värdegrund, höga moral och vår uppförandekod.
Det gör att vi kan leverera säkerhetstjänster av väldigt hög standard.
Din roll
Som anställd Personskyddsväktare hos PRISMA Security förväntas du med din kompetens och erfarenhet kunna lösa komplexa situationer ensam så väl som i team.
Du kommer att arbeta nära andra myndighetsfunktioner vilket ställer höga krav på dig som person på många sätt.
Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du uppfyller nedanstående minimum grundkrav:
Att du har god social kompetens och viljan av att hjälpa medmänniskor i behov av stöd.
Vi tror att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera stress.
Du är självständig, men jobbar också bra i team.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och uppmärksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Vilka krav ställer tjänsten?
Du behöver ha gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
För anställning inom PRISMA Security krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag.
Giltigt och godkänd personskyddsutbildning
Dokumenterad erfarenhet minst 2år på heltid
Vi erbjuder dig
Att få göra skillnad för människor och samhället
Ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag med människor i fokus
Lön & ersättning enligt kollektivavtal samt tillägg för resa, parkering, tillägg för gruppchef, stf gruppchef samt individuella anspråk.Övrig information
Fystester
Hälsokontroll tester
Begåvnings tester
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
